En las últimas semanas, los comentarios van y vienen sobre qué ha pasado con Bad Bunny y su vida amorosa, que desde febrero de este año involucra a la modelo Kendall Jenner.

Y es que en su más reciente entrevista con la revista “Vanity Fair”, el conejo malo fue contundente al abordar sobre el amor: “no saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”.

Sin embargo, aclaró una duda que, al parecer, muchos de sus fanáticos tenían: ¿En qué idioma se comunica con la supermodelo? “Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español. Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas” y agregó que “con una de ellas, antes no podía hablar con ella”.

PUBLICIDAD

Aunque de manera “oficial” la voz de “Titi me preguntó” no ha negado ni confirmado una relación con la media hermana de Kim Kardashian, lo cierto es que la pareja continúa acaparando titulares, dejando a entre ver que el romance va “viento en popa”.

Aquí un resumen de lo último que ha pasado en la vida de una de las parejas más comentadas de Hollywood:

Luego de concluir la Semana de la Moda en Nueva York, donde desfiló por primera vez Bernie Martínez Ocasio, hermano del reguetonero puertorriqueño, a Bad Bunny y a Kendall Jenner, se les ha visto paseando juntos por la Gran Manzana.

Recientemente, estuvieron juntos en el estudio de Electric Lady Studio, donde aparentemente se grabó una colaboración musical entre Bad Bunny y la cantante estadounidense Taylor Swift.

También, compartieron una noche de música clásica en el Metropolitan Opera House en Nueva York, donde se les vio muy cariñosos.

De igual manera, fueron captados cenando en varios restaurantes de la ciudad como “Carbone”, “Cosme” y “Nubu”.

El pasado mes de agosto, Kendall ofreció detalles de su vida amorosa en una entrevista con la revista “Harper’s Bazaar”, sin embargo, no mencionó el nombre de Benito Martínez Ocasio, aunque no hacía falta, ¿o sí?

“Creo que he aprendido a amar de una forma más madura y honesta. Antes me preocupaba mucho lo que pensaran los demás, pero ahora solo me importa lo que siento yo y lo que siente la otra persona”, sentenció.

PUBLICIDAD

En tanto, la modelo agregó: “Prefiero mantener mi vida privada en secreto. No me gusta exponer mis sentimientos al público, porque creo que eso puede afectar la relación. Solo diré que estoy muy feliz y enamorada”.

“Yo amo mucho y amo sin límites. No me gustan las despedidas, y lucharé para no tener que decir adiós. Siempre lucharé por las relaciones. He sido así desde que era pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada. Además, no me doy por vencida en nada. Algunas personas no están dispuestas a encontrarse conmigo en ese nivel. Pero está bien. Prefiero hacer eso que cerrarme ante algo y no dar la oportunidad adecuada”, culminó la también estrella de reality show.

Como dijo una vez el gran cantante mexicano Juan Gabriel: “Lo que se ve, no se pregunta”…