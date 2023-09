Con el estreno de “Cassandro” filme de Prime Video que estrenó esta semana en las salas de Fine Arts y que estará próximamente disponible en la plataforma digital, los créditos de la filmografía de Bad Bunny siguen creciendo. Sin embargo, todavía no está del todo claro si el artista puertorriqueño está destinado a tener el mismo tipo de éxito extraordinario que ha tenido en la música en la pantalla grande.

Hasta el momento Benito Antonio Martínez Ocasio puede decir que fue de tener un cameo en una secuela de Fast and Furious (F9) a una participación destacada en la última temporada de Narcos en Netflix, a una narrativa secundaria dentro de los enredos violentos de Bullet Train que culmina en una breve pelea con Brad Pitt y ahora varias escenas que trabajan una tensión romántica entre su personaje y Gael García Bernal, en Cassandro.

Aunque hasta el momento es una filmografía ecléctica que ilustra la naturalidad que tiene frente a las cámaras, el artista todavía no ha seleccionado un proyecto que se apoye y dependa por completo de su carisma y su estrellato. Por ende, no se sabe si en el futuro de Bad Bunny hay una “Glitter” o “Cool As Ice” en su futuro, desastres cinematográficos que le dieron respectivamente roles protagónicos a Mariah Carey y Vanilla Ice, o si el modelo a seguir es el de Harry Styles quien tentativamente y progresivamente ha ido expandiendo los retos que ha enfrentado como actor.

Si su participación en “Cassandro” es evidencia de algo, es que como actor Bad Bunny está menos interesado en el personaje que se le asigna y más en la historia que se está contando. No resulta sorprendente el artista boricua que ha dominado la industria musical a nivel mundial por los últimos dos años, quiera ser parte de contar la historia de un hombre homosexual que rompió con las narrativas de ese deporte en México y el resto de Latinoamérica. Su participación es limitada, pero efectiva, y Martínez Ocasio parece estar consciente que su presencia en el filme podría traerle una audiencia más grande.

De este ser el caso, resulta poco probable que Bad Bunny emule el tener un “Talento de Barrio” como Daddy Yankee, quien nunca volvió a explotar el potencial que mostró en ese filme protagonizando otras películas. Su futuro cinematográfico parece estar más cerca a lo que han hecho artistas como Madonna y Janelle Monae. Madonna porque es una actriz que solo es tan buena como sus colaboradores al frente y detrás de las cámaras. Mientras que Monae solo escoge proyectos con los que conecta con el material y no parece estar interesada en ser coronada como estrella de cine.

El tiempo dirá. Por ahora queda la interrogante de si una vez termine la huelga de los guionistas y los actores en Hollywood -y ya confirmado que no formará parte de la adaptación al cine del comic El Muerto, Bad Bunny vaya en busca de otro rol protagónico. De ser así, esto indicaría que el artista tiene ambiciones a largo plazo para una carrera en la pantalla grande.