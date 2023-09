El artista puertorriqueño Bad Bunny es el protagonista de la reciente edición de la revista Vanity Fair con una extensa sesión fotográfica que revela un concepto de moda desde la identidad puertorriqueña.

En la entrevista que se hizo en julio de este año en un establecimiento en Santurce, se expone con algunos detalles la ascendente trayectoria musical de Benito Antonio Martínez Ocasio, su afán por proteger su vida privada e íntima y revela si antes de que acabe el 2023, año que se propuso descansar, -aunque igual sigue acaparando titulares ya sea por su relación con Kendall Jenner o por sus apariciones artísticas-, lanzará sorpresivamente un nuevo álbum.

Bad Bunny comentó que quiso pasar el verano en Puerto Rico por capricho y estuvo varias semanas en su patria, donde se hizo la entrevista.

De lo que sería un nuevo álbum, el exponente urbano no soltó prenda sobre si ya tiene listo parte de lo que será su próxima producción y más cuando fue visto recientemente en el estudio de Electric Lady Studio en Nueva York, junto a Taylor Swift.

“En Puerto Rico y Los Ángeles ha estado experimentando con un nuevo estilo musical. Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar. Me inspiro mucho en la música de los años 70″, en todos los géneros, tanto en español como en inglés, pero no estoy seguro si esto va a moldear mi música, en general o solo una canción”, expresó la voz de “Un X100to” sin precisar si en otoño sorprende con nueva música.

Bad Bunny estableció récords impensables en todas las plataformas musicales con su álbum “Un verano sin ti”, es por ello que reconoció que ninguna producción sonará igual a esa.

“Es imposible que el álbum que viene después de ‘Un verano sin ti’ suene así, nunca jamás. Siempre voy a buscar una manera de hacer algo nuevo”. Dijo que sabía, que su álbum de estudio “Un verano sin ti” sería el más importante hasta el momento.

“Ahora más que nunca. Me siento más seguro al hablar de lo que pienso, lo que siento y cómo vivo a través de mi música”, señaló en la entrevista.

Reservado y en defensa de su privacidad

Sobre su vida sentimental no negó ni confirmó su romance con la modelo internacional Kendall Jenner y miembro del clan de las Kardashians. Simplemente, no ofreció detalles del tema, ya que resguarda con recelo su vida privada, a pesar de ser expuesta por paparazzis o hasta por sus seguidores en las redes sociales.

“No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan. Ellos (amigos y familiares) son los únicos a quienes tengo que aclararles algo. Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie. Yo lo tengo claro... mi madre lo tiene claro. Son los únicos a los que tengo que aclararles algo. En cuanto a Juliana Domínguez de Mississippi” (el nombre de un fan al azar, estoy bastante seguro), no tengo nada que deba aclararle. Nunca”, enfatizó.

En ese sentido, expuso que por la condición de ser famoso no implica ser un libro abierto, ni que la gente invada su privacidad. “Nadie respeta la privacidad de nadie”, dijo “y no solo mi privacidad como celebridad, sino la tuya”.

Bad Bunny se mostró abierto al hablar de sexo. “El sexo es una de las cosas más bellas y profundas del mundo. Tal vez estoy pensando mucho en sexo durante mi tiempo libre. Tengo mucho tiempo libre”, añadió.

De igual forma sobre su vida espiritual, ya que se formó en un hogar cristiano, comentó: “Dios está en todas partes... entonces, ¿por qué necesito ir a la iglesia?”.