Revelan como fueron los últimos días de Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

La muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, ha conmocionado a la música en español.

En entrevista exclusiva para El Universal, William Ramírez, mánager de la banda, detalló que el músico presentó problemas de salud durante sus últimos días, específicamente una fiebre intermitente.

“Hicimos tres shows en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos en el mes de marzo. El 21 de marzo fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente”, reveló.

Ramírez explicó que la fiebre era de origen desconocido y que no cedía, lo que derivó en su hospitalización en Mendoza, donde finalmente falleció.

“Era una fiebre que no se le iba y no sabíamos de dónde venía. El 23 de marzo fue internado en Mendoza, donde falleció. Desde ese día se le hicieron todos los estudios para saber qué le pasó y hasta ahora lo desconozco”, confesó.

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¿Quién era Felipe Staiti?

Staiti fue un guitarrista, compositor y productor argentino, reconocido principalmente por ser una pieza clave en el sonido de Enanitos Verdes, una de las bandas más influyentes del rock en español desde los años 80.

Su estilo se caracterizaba por riffs melódicos y una sensibilidad pop-rock que ayudó a consolidar la identidad del grupo. A lo largo de su carrera participó en la creación de éxitos como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Luz del día”, temas que marcaron a varias generaciones en Latinoamérica.