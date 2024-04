Los Enanitos Verdes: un clásico más allá de la moda

No importa la edad que tengas, es probable que en alguna barra o karaoke hayas escuchado o cantando a todo pulmón “Lamento boliviano”, canción de la famosa banda de rock en español Los Enanitos Verdes . Su vigencia con entre las generaciones no ha sido cosa de suerte, sino todo lo contrario, se atribuye a la buena música, los fanáticos y que, a diferencia de muchos otros, no se consideran una moda.

“¿Cómo te gustaría sea recordado la banda Enanitos Verdes?”, le preguntó este medio.

“Una pregunta difícil… me parece que el mejor documento es el de los discos. No sé cómo me gustaría ser recordado, pero sí creo que uno tiene que documentar el pase por la vida. No quiero decir un ejemplo, pero sí demostrar que se pueden hacer las cosas. Cuando uno persevera en lo que uno cree y todo lo demás, las cosas terminan sucediendo o por lo menos no morir sin haberlo intentado. Ojalá les sirva futuras generaciones”, concluyó Staiti.