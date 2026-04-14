Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere Felipe Staiti, guitarrista del grupo Los Enanitos Verdes

El músico argentino murió el lunes a los 64 años

14 de abril de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El guitarrista argentino Felipe Staiti tenía 64 años. (Marlon Pacheco)
Por Servicios combinados

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Los Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez.

RELACIONADAS

Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo”, escribió Ramírez en la red social Instagram.

“Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, prosiguió el mensaje.

El músico estuvo internado en el Hospital Italiano de Mendoza, luego de presentar una hemorragia masiva, que provocó un deterioro en su salud, según reportan diferentes medios latinos.

El grupo fundado en 1979,Los Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como “Lamento Boliviano” y “La muralla verde”.

Staiti fue uno de los pilares del grupo desde su creación, junto al fenecido vocalista Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

MARCIANO CANTERO Y FELIPE STAITI . (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM)
MARCIANO CANTERO Y FELIPE STAITI . (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM) (Archivo)

Además de la música, el guitarrista también desarrolló proyectos personales, como Felipe Staiti Wines, enfocado en la producción vitivinícola en Mendoza e Italia.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en el 2022.

En una de las últimas entrevistas que concedió Staiti a El Nuevo Día, habló de la permanencia del grupo como referente del rock en español, acción que atribuyó al no seguir modas y tendencias.

“Creo que una de las cosas que nos ha dado, en algún punto, una ventaja es que nunca fuimos una moda. La moda en sí misma parece desaparecer. Nosotros nunca tuvimos ni peinados raros, cosas extrañas. Eso nos dio permanencia”, explicó en ese entonces el guitarrista de la agrupación.

Tags
Enanitos VerdesMuertesArgentina
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: