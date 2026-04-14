Muere Felipe Staiti, guitarrista del grupo Los Enanitos Verdes

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Los Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo”, escribió Ramírez en la red social Instagram.

“Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, prosiguió el mensaje.

El músico estuvo internado en el Hospital Italiano de Mendoza, luego de presentar una hemorragia masiva, que provocó un deterioro en su salud, según reportan diferentes medios latinos.

El grupo fundado en 1979,Los Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como “Lamento Boliviano” y “La muralla verde”.

PUBLICIDAD

Staiti fue uno de los pilares del grupo desde su creación, junto al fenecido vocalista Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

MARCIANO CANTERO Y FELIPE STAITI . (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM) (Archivo)

Además de la música, el guitarrista también desarrolló proyectos personales, como Felipe Staiti Wines, enfocado en la producción vitivinícola en Mendoza e Italia.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en el 2022.

En una de las últimas entrevistas que concedió Staiti a El Nuevo Día, habló de la permanencia del grupo como referente del rock en español, acción que atribuyó al no seguir modas y tendencias.