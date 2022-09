El cantante de la banda de rock argentina Los Enanitos Verdes, Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández, mejor conocido como Marciano Cantero, falleció hoy, jueves, debido a complicaciones renales, informó el periódico argentino Clarín.

El medio argentino resaltó que Cantero Hernández, de 62 años, se sometió, la semana pasada, a una operación de emergencia en la que le extirparon un riñón y parte del bazo. Los primeros informes médicos sostienen que Cantero Hernández sufrió complicaciones con el único riñón que le quedaba.

Cantero Hernández, junto con el guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Píccolo, formaron la banda Enanitos Verdes en la década del 70, y publicaron su primera producción discográfica en 1984. Desde entonces, la banda cosechó múltiples éxitos como “Lamento boliviano”, “¿No te sobra una moneda?” y muchos otros temas icónicos del rock en español.

Más temprano en el día, múltiples medios noticiosos de América Latina reseñaron que Cantero Hernández se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo (ICU, en inglés) de una clínica privada en Mendoza, donde nació, debido a problemas renales.

La noticia de la muerte de Cantero Hernández conmocionó a la industria musical y a sus fanáticos, pues la banda recién había culminado una exitosa gira en los Estados Unidos, incluyendo un concierto en Orlando el 14 de agosto, y preparaban conciertos en distintos países de América Latina.

Marciano Cantero fungió como cantante principal y bajista de la banda, junto con Staiti y Píccolo, como los integrantes originales de Los Enanitos Verdes. Durante la evolución de la banda también participaron los tecladistas Tito Dávila, Eduardo Lalanne y Horacio Gómez; los guitarristas Sergio Embrioni, Marcelo Lucero y Juan Pablo Staiti; y los bateristas Natalio Staiti y Jota Morelli.

Durante su larga trayectoria, la agrupación llevó al público 14 producciones de estudio y cuatro discos en vivo.

Varios de los temas más populares de la banda incluyen “Eterna soledad”, “Tan solo un instante”, “Guitarras blancas”, “Amores lejanos” y “Mejor no hablemos de amor”, entre muchos otros.

Su hijo, Javier Cantero, indicó al periódico Clarín que “lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. También quiero agradecer a la Clínica de Cuyo porque fueron unos genios absolutos. Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron en estos días”.

“Después de la operación hubo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica. La verdad es que el panorama no era bueno. Quiero que no solo lo recuerden como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, subrayó su hijo.