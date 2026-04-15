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A escena la pieza teatral “Un Taliesin boricua”

La obra inspirada en la visita de Frank Lloyd Wright sube a escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce

15 de abril de 2026 - 11:46 AM

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La pieza explora el encuentro entre culturas a través de un episodio histórico ocurrido en Puerto Rico a principios de 1900. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Este próximo viernes se estrena “Un Taliesin boricua”, la más reciente propuesta de la dramaturga puertorriqueña Adriana Pantoja, una pieza que invita al público a sumergirse en un poderoso encuentro entre culturas, identidad e historia.

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La obra, que se presentará del 17 al 26 de abril en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce, toma como punto de partida la visita del reconocido arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright al Hotel Baños de Coamo en 1926. Desde ahí, se construye una narrativa que entrelaza lo histórico con lo humano, explorando las tensiones, curiosidades y afinidades que surgen cuando dos mundos distintos se encuentran.

“Un Taliesin boricua” transporta al espectador a un Puerto Rico de principios del siglo XX, donde Wright y su familia interactúan con trabajadores locales, dando paso a conversaciones cargadas de humor, sensibilidad y reflexión.

El elenco está integrado por Willie Denton, Ivonne Arriaga, Esteban Calderón, Cecilia Argüelles y José Chema Urrutia, quien asume el reto de dar vida a Wright.

“Más allá del hecho histórico, esta obra propone una mirada profundamente humana. Nos invita a cuestionarnos quiénes somos, cómo nos definimos y cómo nos relacionamos con otras culturas”, expresó la dramaturga.

La producción también reafirma su compromiso con la accesibilidad al integrar intérpretes de lenguaje de señas en funciones seleccionadas, promoviendo así una experiencia inclusiva para la comunidad sorda.

Los boletos ya están disponibles a través de PRTicket, TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce, y según se informó se ofrecerán descuentos para estudiantes.

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Obras de teatroCentro de Bellas Artes de Santurce
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