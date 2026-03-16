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Una gala lírica de clase mundial en el Centro de Bellas Artes

Dos de las figuras más aclamadas de la lírica internacional interpretarán “Roméo et Juliette”

16 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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El tenor francés Benjamín Bernheim y la soprano Sandra Hamaoui. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

CulturArte de Puerto Rico continúa su temporada 2025–2026 con uno de los eventos operáticos más esperados del año: una interpretación en versión de concierto "Roméo et Juliette", de Charles Gounod, el próximo 18 de abril en la emblemática Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

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Encabezando esta velada estarán dos de las figuras más aclamadas de la lírica internacional: el tenor francés Benjamín Bernheim y la soprano Sandra Hamaoui, quienes regresan a Puerto Rico tras su aplaudida participación en la pasada temporada, donde conquistaron al público con interpretaciones ovacionadas de pie.

Basada en la inmortal tragedia de William Shakespeare, la obra de Gounod transforma el drama shakesperiano en una experiencia musical de profunda intensidad emocional, con algunas de las arias y dúos más sublimes del repertorio operático, incluyendo el célebre “Je veux vivre” y el apasionado dúo final de los amantes de Verona.

La producción contará además con la participación de destacados talentos puertorriqueños: el barítono Ricardo J. Rivera, el tenor Christian García y la soprano Hilda Ramos además de otros talentos de la isla reafirmando el compromiso de CulturArte con la proyección y celebración del talento local en escenarios de excelencia internacional.

Acompañando a los solistas estarán la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico dirigida por el maestro Maximiano Valdés y el Coro CulturArte de Puerto Rico dirigido por Jo-anne Herrero, en una noche que promete ser uno de los puntos culminantes de la temporada 2025-2026 de CulturArte de Puerto Rico.l.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketera y Ticket Center PR en la boletería del Centro de Bellas Artes.

Tags
Centro de Bellas ArtesCulturArteHilda RamosOrquesta Sinfónica de Puerto Rico
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