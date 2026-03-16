¡A medirse los mejores! Combate Teatral llega al Centro de Bellas Artes en Santurce

Con el propósito de impulsar a nuevos talentos en el teatro y de promover su creatividad, agilidad mental y técnicas actorales, se realizará el evento Combate Teatral.

El encuentro actoral reunirá a estudiantes de compañías de teatro independientes y programas de drama de Puerto Rico durante la competencia amistosa que se llevará a cabo desde el 19 al 21 de marzo a las 7:30 p.m. en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

Combate Teatral es similar a un torneo de justas teatrales en Puerto Rico que sirve como plataforma competitiva para estudiantes y actores emergentes. Este año, participan representantes de las diferentes escuelas y colectivos Fragoso Performing Arts, Producciones Hiato, La Esencia y Tespis (alumnos y exalumnos de la Escuela de Teatro José Julián Acosta).

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Durante los tres días, los diferentes equipos compiten en los estilos teatrales que incluyen las disciplinas de drama, comedia, teatro musical, improvisación y ramas artísticas fusionadas. Los participantes serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales que determinarán quien será el ganador de la “Copa Dean Zayas”.

El público tendrá la oportunidad de conocer de primera mano a los nuevos talentos que muy pronto serán parte de los artistas que podrán aplaudir en los escenarios.