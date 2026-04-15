Abre convocatoria para la Beca Letras Boricuas 2026
Esta prestigiosa subvención otorgará a 24 escritores $25 mil para apoyar su trabajo creativo
15 de abril de 2026 - 10:32 AM
15 de abril de 2026 - 10:32 AM
El Fondo Flamboyán para las Artes, en colaboración con la Fundación Mellon, anunció la convocatoria abierta para solicitar la Beca Letras Boricuas 2026, marcando su quinta y última edición.
Esta prestigiosa subvención otorgará a 24 escritores, tanto emergentes como establecidos, con vínculos significativos y prolongados con Puerto Rico y su diáspora, una beca irrestricta de $25,000 para apoyar su trabajo creativo en diversos géneros literarios, incluyendo: ficción, no ficción creativa, spoken word, dramaturgia y poesía.
Desde su lanzamiento en 2021, la beca ha otorgado subvenciones a 84 escritores, fortaleciendo un ecosistema literario compartido y apoyando el crecimiento continuo de la literatura que refleja a Puerto Rico y su diáspora.
Las solicitudes se aceptarán hasta el viernes, 22 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. (EDT).
Los becarios de Letras Boricuas 2026 se anunciarán en diciembre de 2026.
La Beca Letras Boricuas brinda a escritores los recursos y la libertad necesarios para avanzar en su práctica creativa y fomenta el crecimiento artístico en múltiples géneros literarios. En el marco de su convocatoria final, el programa subraya el impacto duradero de esta inversión y su papel continuo en amplificar las voces que dan forma a la literatura en Puerto Rico y su diáspora.
Webinar:
Miércoles, 6 de mayo de 2026 a las 4:00 p.m. (EDT).
Incluye orientación técnica sobre el proceso de solicitud, mejores prácticas y consejos de un experto literario.
Registro: http://bit.ly/4trtvvT
Lectura virtual
Miércoles, 14 de mayo de 2026 a las 7:00 p.m. (EDT)
Evento virtual con participación de becarios seleccionados y perspectivas sobre la beca.
Registro: https://bit.ly/4dqDAV8
Para más información puede visitar www.letrasboricuas.org.
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