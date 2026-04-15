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Abre convocatoria para la Beca Letras Boricuas 2026

Esta prestigiosa subvención otorgará a 24 escritores $25 mil para apoyar su trabajo creativo

15 de abril de 2026 - 10:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escritura activa el cerebro para que le prestes atención a lo que estás haciendo. (Foto: Archivo)
Desde su lanzamiento en 2021, la beca ha otorgado subvenciones a 84 escritores.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Fondo Flamboyán para las Artes, en colaboración con la Fundación Mellon, anunció la convocatoria abierta para solicitar la Beca Letras Boricuas 2026, marcando su quinta y última edición.

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Esta prestigiosa subvención otorgará a 24 escritores, tanto emergentes como establecidos, con vínculos significativos y prolongados con Puerto Rico y su diáspora, una beca irrestricta de $25,000 para apoyar su trabajo creativo en diversos géneros literarios, incluyendo: ficción, no ficción creativa, spoken word, dramaturgia y poesía.

Desde su lanzamiento en 2021, la beca ha otorgado subvenciones a 84 escritores, fortaleciendo un ecosistema literario compartido y apoyando el crecimiento continuo de la literatura que refleja a Puerto Rico y su diáspora.

Las solicitudes se aceptarán hasta el viernes, 22 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. (EDT).

Los becarios de Letras Boricuas 2026 se anunciarán en diciembre de 2026.

La Beca Letras Boricuas brinda a escritores los recursos y la libertad necesarios para avanzar en su práctica creativa y fomenta el crecimiento artístico en múltiples géneros literarios. En el marco de su convocatoria final, el programa subraya el impacto duradero de esta inversión y su papel continuo en amplificar las voces que dan forma a la literatura en Puerto Rico y su diáspora.

Para los interesados en solicitar:

Webinar:

Miércoles, 6 de mayo de 2026 a las 4:00 p.m. (EDT).

Incluye orientación técnica sobre el proceso de solicitud, mejores prácticas y consejos de un experto literario.

Registro: http://bit.ly/4trtvvT

Lectura virtual

Miércoles, 14 de mayo de 2026 a las 7:00 p.m. (EDT)

Evento virtual con participación de becarios seleccionados y perspectivas sobre la beca.

Registro: https://bit.ly/4dqDAV8

Para más información puede visitar www.letrasboricuas.org.

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Fundación Flamboyán
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