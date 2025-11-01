“Juro por Dios que voy a dejarlo todo”: Kendall Jenner llega a sus 30 años con ganas de alejarse de las pasarelas

“Hay mucha superficialidad en el mundo en el que trabajamos y vivimos”. Es la reflexión de Kendall Jenner acerca del mundo del modelaje. Una más del clan Kardashian. Una figura forjada en el crisol de la telerrealidad que, en lugar de dejarse devorar por el mundo del corazón, lo utilizó como trampolín hacia una carrera y, sobre todo, hacia un imperio propio.

Ahora que cumple 30 años, la modelo reflexionaba sobre su profesión en una entrevista con Gigi Hadid para Vogue: “Nuestra vida personal ha cobrado protagonismo a medida que envejecemos. No es lo mío”.

1 / 9 | Fotos: Kendall Jenner "pone sus huevos en distintas canastas". Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo, un status al que llegó en 2018 y que ha mantenido hasta ahora. 1 / 9 Fotos: Kendall Jenner "pone sus huevos en distintas canastas" Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo, un status al que llegó en 2018 y que ha mantenido hasta ahora. Compartir

Del nepotismo a la independencia

La californiana ciudad de las estrellas, la que se canta con melodía de “La La Land”, ha visto forjarse a toda una dinastía con la unión Kardashian-Jenner. Y es allí, en Los Ángeles, donde, el 3 de noviembre de 1995, Kendall Nicole Jenner llegó al mundo para ampliar el linaje familiar.

Hija de la excampeona olímpica Caitlyn Jenner y de la matriarca del clan, Kris Jenner, la infancia de Kendall fue de todo menos ordinaria, porque la normalidad no entraba dentro de los planes a los que su destino estaba ligado desde su nacimiento.

PUBLICIDAD

Tenía solo 11 años cuando “Keeping Up with the Kardashians” se estrenaba un 14 de octubre de 2007, convirtiendo la vida de la pequeña Jenner en parte de un bien de consumo público.

Pero, mientras sus hermanas mayores se convertían en iconos del siglo XXI, ella se mantenía en un plano más observador, aunque acostumbrada a los focos: “Éramos niñas normales”, dijo a Harper’s Bazaar sobre ella y su hermana Kylie, “las cámaras apenas nos inmutaban”.

Sin embargo, había algo para lo que sí había nacido igual que ellas: para triunfar. Aunque fuese fuera de los moldes de la familia. A los 14 años, en 2009, la agencia Wilhelmina Models la contrató. Y así, empezó su carrera.

A los 18, en 2014, llegó su punto de inflexión cuando desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York para Marc Jacobs, presentándose al mundo ya no como una estrella del corazón sino como una modelo.

Al año siguiente, en 2015, entró por primera vez en la lista de Forbes de las modelos mejor pagadas, con unos ingresos de 4 millones de dólares. Un título, el de la modelo mejor pagada, para el que en 2017 y 2018 Kendall Jenner, con ingresos de 22 millones de dólares, destronó a Gisele Bündchen, que había ocupado el primer puesto durante 15 años.

Miembro del clan Kardashian y una de las modelos mejor pagadas de la historia, Kendall Jenner llega a la treintena con unos planes de futuro que tal vez la alejen de las pasarelas. EFE/EPA/JILL CONNELLY (JILL CONNELLY)

Más allá de las pasarelas

Además, Jenner no se quedó solo en el modelaje, también ha construido una carrera como empresaria. En 2021 fue nombrada directora creativa de la firma de lujo FWRD. Y, durante cuatro años, trabajó desarrollando su propia marca de tequila, 818, que vendió 136,000 cajas en sus seis primeros meses de vida.

PUBLICIDAD

En cuanto a su vida personal, aunque ha mantenido siempre un perfil más bajo que sus hermanas, ha estado relacionada con Harry Styles, el rapero A$AP Rocky, y los jugadores de la NBA Blake Griffin, Ben Simmons y Devin Booker, además de con Bad Bunny.

Sin embargo, Kendall siempre dejó esas relaciones tan mediáticas en un segundo plano, siguiendo una estricta regla que desveló Farnaz Farjam, productor ejecutivo de “Keeping Up With The Kardashians” al podcast The Daily Dish de Bravo TV: “Ella tenía que estar con alguien durante al menos un año antes de permitir que formara parte del programa”.

Ahora que cumple 30 años, Kendall Jenner reflexiona sobre su futuro como modelo. EFE/EPA/JUSTIN LANE (JUSTIN LANE)

A pesar de ello, en un reciente episodio de “The Kardashians”, la joven bromeó sobre su vida íntima señalando un armario que antes era una habitación: “Perdí mi virginidad en esa habitación”. Más tarde le confesó a Kris Jenner que “solía fumar mucha hierba ahí”, desvelando que “tenía 16 años”.

Ahora, Jenner llega a los 30 y, tal y como ha confesado en su entrevista con Vogue, sus planes de futuro no incluyen el modelaje: “Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas”, afirmó.

Porque sus preferencias no siempre están dirigidas hacia los focos: “Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o unos pantalones deportivos, sin maquillaje y simplemente disfrutar del día”.

A pesar de ello, nada parece todavía decidido del todo: “Pienso mucho en el futuro, pero intento no planificar demasiado porque, como saben, soy una planificadora”. Y, planifique o no, desvele sus planes o no, una cosa está clara: a juzgar por su pasado y presente, el futuro de Kendall Jenner seguirá siendo tan brillante como el resto de su trayectoria.

PUBLICIDAD