Elizabeth Hurley causa revuelo en con una sensual foto a sus 60 años

A los 60 años, Elizabeth Hurley se siente plena. La actriz y modelo, con un presente laboral y amoroso que le sonríe, decidió compartir su felicidad a través de un sensual posteo en Instagram.

La actriz posó en topless con una bikini en la que se la ve disfrutar del sol de la incipiente primavera. En la publicación escribió: “¡Llegó la primavera! Hoy busqué un poco de vitamina D en el hermoso Herefordshire (...). Siempre que protejas tu piel, un poco de sol es muy bueno, tanto mentalmente como para tu belleza, así que... ¡Ponete crema y salí a disfrutar del aire libre!”.

Publicación de Elizabeth Hurley. (Suministrada)

La foto generó revuelo entre sus tres millones de seguidores y hasta su propio hijo, Damian Hurley, de 23 años, quedó sorprendido por la audacia de su madre y comentó: “¡Dios mío!”.

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El sensual posteo Elizabeth Hurley cuando cumplió 60 años

Pero no es la primera vez que Hurley llama la atención de las redes con sus osadas publicaciones, sin ir más lejos, el año pasado al celebrar sus 60 años también subió la temperatura al compartir otra foto muy sensual, que acompañó con unas palabras sobre el gran presente que estaba viviendo y por el cual se sentía “bendecida”.

En pareja con el músico Billy Ray Cyrus, la actriz siempre se destacó por su pulcra imagen en los medios de comunicación, lo que la llevó a ser la cara principal de importantes campañas de moda y de diferentes marcas reconocidas mundialmente, pero también ha ayudado con su presencia a difundir algunas causas sociales o fomentar la concientización sobre ciertos temas como por ejemplo el cáncer de mama. Asimismo ha compartido con su público algunos de sus secretos de belleza para mantenerse en forma y saludable.

Recientemente, por ejemplo, Hurley reveló un truco de belleza infalible: les contó a sus fans que lleva tomando dos tazas de agua tibia por la mañana desde que tiene memoria. “Personalmente, no tomo zumos verdes extraños ni suplementos en exceso, pero desde que tengo memoria, bebo dos tazas de agua tibia a primera hora de la mañana, y lo recomiendo totalmente (además es gratis)“, destacó.

Un amor destinado a ser

El romance entre Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley sorprendió a todos menos a los protagonistas: el cantante de música country y la actriz británica cruzaron sus caminos por primera vez en un set de filmación en 2022 y desde ese momento creyeron que “estaban destinados a volver a conectarse”.

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La pareja blanqueó la relación el 28 de abril de 2025 con una foto que publicaron de forma conjunta en Instagram. En un gesto lleno de ternura, el cantante le da un beso en la mejilla a la actriz, mientras ella sonríe. “Felices Pascuas”, escribió Hurley junto a la imagen.

En 2025, Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus sorprendieron con su romántica foto en las redes sociales

Hurley y Cyrus se conocieron durante la filmación de la película “Navidad en el paraíso”, rodaje que se realizó en las costas del Caribe. El músico venía de separarse de Tish, su esposa y madre de sus hijos, y estaba devastado. Si bien no compartieron tiempo en la pantalla, entre ellos la conexión fue inmediata. El reencuentro fue dos años después.

“Hicimos muy pocas escenas juntos, pero las dos veces que coincidimos hubo química. Simplemente nos reímos, y fue en una época en la que yo no reía mucho”, recordó el artista en una entrevista. “Lo más extraño fue, primero, cuánto nos reímos. Segundo, pensé que éramos muy diferentes, pero de alguna manera muy extraña, teníamos mucho más en común que diferencias”, agregó.

Hurley y Cyrus no volvieron a verse hasta que, en medio de otro momento complicado para él, apareció en su celular un mensaje de ella. “Solo quería que supieras que estoy de tu lado; acá tienes una amiga”, le escribió y a partir de ese momento surgió el amor. El flechazo fue tal que sus allegados no dudaron en resaltar el vínculo. “Tienen una conexión muy especial”, explicaron a People.