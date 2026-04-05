Fallece la madre de la presentadora Lourdes Collazo

Puerto Rico se une en un abrazo solidario para la reportera Lourdes Collazo, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la partida de su madre, Lilia Alvarado, cuya salud había mantenido en oración a miles de seguidores en los últimos días.

La noticia fue confirmada esta noche por la comunicadora. A través de sus redes sociales, la anfitriona de “Acceso Total” de “Telenoticias” dedicó un mensaje a su progenitora cargado de gratitud.

“Así te quiero recordar, mamita, repartiendo felicidad a todos, puesta para la alegría, la fiesta, el baile, el chiste, la complicidad, el canto, el arte... y el amor en cantidades industriales. Hoy doy gracias a Dios por el privilegio de ser tu hija. Siempre estarás con nosotros”, expresó.

Publicación de Lourdes Collazo. (Captura)

Ayer, viernes, Collazo acudió a las plataformas sociales con una petición especial. Sus palabras fueron acompañadas con una fotografía junto a su mamá.

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“Los que me conocen, de seguro han compartido alguna vez con esta guerrera, mamita.Ella necesita nuestras oraciones en estos momentos bien complicados de salud.Cuento con un ejército de oraciones”, expresó.