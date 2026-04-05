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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece la madre de la presentadora Lourdes Collazo

La anfitriona de “Acceso Total” de “Telenoticias” dedicó un emotivo mensaje a su progenitora

4 de abril de 2026 - 7:51 PM

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Lourdes Collazo junto a su madre, Lydia Alvarado. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Puerto Rico se une en un abrazo solidario para la reportera Lourdes Collazo, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la partida de su madre, Lilia Alvarado, cuya salud había mantenido en oración a miles de seguidores en los últimos días.

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La noticia fue confirmada esta noche por la comunicadora. A través de sus redes sociales, la anfitriona de “Acceso Total” de “Telenoticias” dedicó un mensaje a su progenitora cargado de gratitud.

“Así te quiero recordar, mamita, repartiendo felicidad a todos, puesta para la alegría, la fiesta, el baile, el chiste, la complicidad, el canto, el arte... y el amor en cantidades industriales. Hoy doy gracias a Dios por el privilegio de ser tu hija. Siempre estarás con nosotros”, expresó.

Publicación de Lourdes Collazo.
Publicación de Lourdes Collazo. (Captura)

Ayer, viernes, Collazo acudió a las plataformas sociales con una petición especial. Sus palabras fueron acompañadas con una fotografía junto a su mamá.

“Los que me conocen, de seguro han compartido alguna vez con esta guerrera, mamita.Ella necesita nuestras oraciones en estos momentos bien complicados de salud.Cuento con un ejército de oraciones”, expresó.

Doña Lilia siempre estuvo presente en los momentos importantes de la carrera de Collazo, destacándose recientemente en septiembre de 2024, cuando fue exaltada a la Galería de Artistas en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En esa ocasión, la reportera compartió públicamente el orgullo que sentía al estar acompañada por su madre durante tal distinción.

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MuertesPeriodistasTelenoticiasTelemundotelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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