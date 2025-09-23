Lourdes Collazo: “Mi nieto no quiere salir de la barriga”

“Y me fui. Ya es hora”, fueron las palabras que publicó en sus redes sociales la presentadora de “Telenoticias”, Lourdes Collazo, el pasado viernes. La anfitriona de “Acceso total” se refería al nacimiento de su primer nieto, Aldito.

Desde entonces, no se supo nada más sobre el nuevo integrante de la familia González Cuevas. Hasta hoy.

A través de un video, la animadora se mostró junto a su primogénita, quien todavía no ha dado a luz. Ambas aparecen ataviadas de blanco.

“Sí, mi nieto está en camino. ¿Qué sucede? Que esta abuela primeriza e histérica le dijeron el jueves... que estaba en 2 centímetros, y salió corriendo como una loca, normal. ¿Qué pasa? Nada", contó entre risas.

Según la presentadora, desde que llegó a Orlando, Florida lo único que ha hecho es salir de compras junto a la futura madre. También aprovecharán para decorar el cuarto de Aldito.

“Hemos ido a todas las tiendas, centros comerciales, supermercados. Nos han recomendado que camine, camine y camine”, agregó.

El pasado mes de abril, la comunicadora habló con El Nuevo Día sobre lo que representaba este momento en su vida. La conversación tuvo lugar durante el evento “Uniendo cabezas” de la Fundación CAP.

“Yo llevaba años loca por ser abuela. Se lo decía a mi hija y ella me decía ‘mami, cógelo con calma. No voy a tener hijos hasta que me case. Yo lo quiero planificar todo bien’. Y yo desesperada, pero todo llega cuando tiene que llegar”, subrayó.