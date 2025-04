La nueva etapa de vida de Lourdes Collazo: “Vivo con un amor que yo jamás experimenté”

Hace una semana, la presentadora de “Telenoticias” de Telemundo Puerto Rico, Lourdes Collazo, acudió a sus redes sociales para anunciar el embarazo de su hija Alessandra Cuevas. La noticia, según confesó a este diario, era algo que esperaba desde hace mucho tiempo.

“Yo llevaba años loca por ser abuela. Se lo decía a mi hija y ella me decía ‘mami, cógelo con calma. No voy a tener hijos hasta que me case. Yo lo quiero planificar todo bien’. Y yo desesperada, pero todo llega cuando tiene que llegar”, dijo Collazo a El Nuevo Día durante el evento “Uniendo cabezas” de la Fundación CAP.

La animadora, además, recordó cuando en el 2002 formó parte de la pieza “Los monólogos de la vagina”. Uno de los monólogos que más llamó su atención, detalló, no era tan popular entre las actrices, sin embargo, despertó en ella el deseo de ser abuela.

“Fue escrito por la propia autora, Eve Ensler y trataba de cómo ella presenció el nacimiento de su nieto. Ella vio cuando su hija dio a luz, describía paso a paso cómo iba saliendo ese bebé, cómo ese momento para ella fue sumamente impactante y que siguió una cadena de sucesos. La cosa es que a mí me impactó tanto, que cada vez que lo hacía lloraba”, continuó.

Ahora, la anfitriona de “Acceso total” solo le pide a Dios que le permita formar parte de este momento especial en la vida de Cuevas. “Quiero ver cómo mi hija pasa por el mismo proceso que yo pasé, ver cómo mi hija sueña, sufre y se disfruta ese proceso del parto porque es una mezcla de esas cosas”, puntualizó emocionada.

Sobre cómo recibió la noticia, la espontánea y carismática comunicadora relató que su primogénita la “torturó”. Al enterarse de la noticia, contó, comenzó a gritar “como una loca”.

“Me envió una foto de una prueba de embarazo positiva. Yo no la había visto y ella me llamó para preguntarme que por qué yo no la había visto. Dije par de palabras malas de la emoción”, sostuvo.

El embarazo de Cuevas, informó, apenas comienza. La hija mayor de Collazo se encuentra en su tercer mes y medio de gestación.

“Se está cuidando, gracias a Dios, yendo a sus citas. Hablamos, básicamente, todos los días en las noches. Yo le digo, no te desesperes, coge las cosas con calma, te vamos a regalar muchas cosas en el ‘baby shower’”, aseguró.

Ahora, según la presentadora de noticias, solo sueña con “ese momento sublime” cuando pueda tomar a su nieto o nieta entre sus brazos. De igual forma, subrayó, lo más importante es que venga con salud.

Collazo se describió “contentísima” con esta nueva etapa de vida. “Mis dos hijos están felices, yo estoy feliz. Entiendo que mi labor ya la he hecho a cabalidad. Los voy a seguir apoyando igual, pero es esta satisfacción de que ya ellos están encaminados. Verlos encaminados y felices me da una satisfacción que yo no te puedo explicar”, agregó.

La experta en temas de farándula y entretenimiento también se refiere a su hijo Emilio, quien forma parte de la banda juvenil DND.

En cuanto a su estatus sentimental, Collazo, de 61 años, también está completa. Desde el 2022, la madre y abuela orgullosa tiene una relación con el psicólogo clínico Amídcar Matos.

“Yo también estoy donde yo quería estar. Vivo con una pareja, con un amor que yo jamás experimenté, un apoyo, una complicidad enorme con Amilcar. Me siento como jamás pensé que me podía sentir, de bien. Me siento realizada en muchos aspectos. No tengo nada más que pedir”, concluyó.