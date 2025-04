La presentadora Lourdes Collazo anuncia que será abuela

“Contra, en verdad, ella es la mejor. Me ha apoyado desde el día uno y, en verdad, sin ella no estaría aquí. Sin ninguna de nuestras madres, la verdad. Ellas son las mejores, las que nos apoya, las que nos esperaban hasta que saliéramos de los ensayos. Si ellas no estaríamos aquí”, puntualizó en entrevista con El Nuevo Día.