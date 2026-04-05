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Lourdes Collazo pide oraciones por su mamá ante “momentos bien complicados de salud”

La anfitriona de “Acceso Total” describió a su progenitora como una “guerrera”

3 de abril de 2026 - 5:14 PM

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Lourdes Collazo junto a su madre Lydia Alvarado. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con más de 30 años de carrera, Lourdes Collazo es un rostro conocido en los hogares puertorriqueños. Sin embargo, su historia más importante no se cuenta frente a las cámaras, sino en la calidez de su hogar, donde ha forjado un legado familiar basado en el amor incondicional y la complicidad con los suyos.

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Esta tarde, la anfitriona de “Acceso Total” de “Telenoticias” acudió a sus redes sociales con una petición especial. Sus palabras fueron acompañadas con una fotografía junto a su progenitora, Lilia Alvarado.

“Los que me conocen, de seguro han compartido alguna vez con esta guerrera, mamita. Ella necesita nuestras oraciones en estos momentos bien complicados de salud. Cuento con un ejército de oraciones”, expresó.

Publicación de Lourdes Collazo en Facebook.
Publicación de Lourdes Collazo en Facebook. (Captura)

Doña Lilia ha sido vista junto a su hija en momentos importantes de su carrera, destacándose recientemente en septiembre de 2024, cuando Collazo fue exaltada a la Galería de Artistas en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En esa ocasión, la reportera compartió públicamente el orgullo que sentía al estar acompañada por su madre durante tal distinción.

Más allá de lo último en el mundo del entretenimiento, la vida de Collazo ha dado un giro tierno y profundo. En octubre de 2025, la veterana abrazó una de sus noticias más personales: la llegada de su primer nieto, un evento que ella misma describió como una “bendición tan grande”.

Así suena "Tinder", del boyband DND

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Es la versión más auténtica de lo que es DND, dijo Emilio, quien también es hijo de la reportera de entretenimiento de Telemundo Puerto Rico, Lourdes Collazo.

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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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