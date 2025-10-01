Opinión
1 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lourdes Collazo ya es abuela

A través de sus redes sociales, la presentadora de “Telenoticias” compartió algunas fotos junto a su nieto Aldo González Cuevas

1 de octubre de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lourdes Collazo es la anfitriona de "Acceso total" de Telenoticias. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de una larga y dulce espera, finalmente, la presentadora de “Telenoticias” Lourdes Collazo se convirtió en abuela. El nacimiento de su nieto Aldo González Cuevas tuvo lugar ayer, martes, en Orlando, Florida.

“¡Ya soy abuela! ¡Llegó al mundo Aldo González Cuevas! Aldito para abuela. No les puedo explicar lo inmenso de este sentimiento. ¡Qué amor, delicadeza y hermosura!”, describió la anfitriona de “Acceso Total”.

La animadora, de igual modo, reconoció que tanto su hija Alessandra Cuevas como su yerno Aldo González Barceló “son unos titanes. ¡Unos grandes padres!”

Collazo agregó que ahora mismo no desea volver a trabajar para disfrutar cada etapa de su nieto. Al mismo tiempo, dejó claro que regresará a la pantalla en algún momento.

“Algún día... Con calma”, concluyó en referencia a su retiro.

La experta en temas de entretenimiento viajó a Orlando, Florida hace dos semanas. Desde entonces, se mantuvo en total colaboración con los orgullosos padres para dejar todo listo para el gran momento.

“Sí, mi nieto está en camino. ¿Qué sucede? Que esta abuela primeriza e histérica le dijeron el jueves... que estaba en 2 centímetros, y salió corriendo como una loca, normal. ¿Qué pasa? Nada", contó hace una semana entre risas.

El pasado mes de abril, la comunicadora habló con El Nuevo Día sobre lo que representaba este momento en su vida. La conversación tuvo lugar durante el evento “Uniendo cabezas” de la Fundación CAP.

“Yo llevaba años loca por ser abuela. Se lo decía a mi hija y ella me decía ‘mami, cógelo con calma. No voy a tener hijos hasta que me case. Yo lo quiero planificar todo bien’. Y yo desesperada, pero todo llega cuando tiene que llegar”, subrayó.

Talentos y empleados de Telemundo Puerto Rico, cantaron y bailaron en una guagua bautizada como "La Chiva".Esto, como parte del "jingle" navideño que se estrenará el próximo jueves, Día de Acción de Gracias. De esta manera, Telemundo Puerto Rico se llenó de la magia y la alegría de la Navidad.
1 / 12 | Mira las escenas más recordadas de la grabación del "jingle" navideño de Telemundo. Talentos y empleados de Telemundo Puerto Rico, cantaron y bailaron en una guagua bautizada como "La Chiva". - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
