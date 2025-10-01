Lourdes Collazo ya es abuela

Después de una larga y dulce espera, finalmente, la presentadora de “Telenoticias” Lourdes Collazo se convirtió en abuela. El nacimiento de su nieto Aldo González Cuevas tuvo lugar ayer, martes, en Orlando, Florida.

“¡Ya soy abuela! ¡Llegó al mundo Aldo González Cuevas! Aldito para abuela. No les puedo explicar lo inmenso de este sentimiento. ¡Qué amor, delicadeza y hermosura!”, describió la anfitriona de “Acceso Total”.

La animadora, de igual modo, reconoció que tanto su hija Alessandra Cuevas como su yerno Aldo González Barceló “son unos titanes. ¡Unos grandes padres!”

Collazo agregó que ahora mismo no desea volver a trabajar para disfrutar cada etapa de su nieto. Al mismo tiempo, dejó claro que regresará a la pantalla en algún momento.

“Algún día... Con calma”, concluyó en referencia a su retiro.

La experta en temas de entretenimiento viajó a Orlando, Florida hace dos semanas. Desde entonces, se mantuvo en total colaboración con los orgullosos padres para dejar todo listo para el gran momento.

“Sí, mi nieto está en camino. ¿Qué sucede? Que esta abuela primeriza e histérica le dijeron el jueves... que estaba en 2 centímetros, y salió corriendo como una loca, normal. ¿Qué pasa? Nada", contó hace una semana entre risas.

El pasado mes de abril, la comunicadora habló con El Nuevo Día sobre lo que representaba este momento en su vida. La conversación tuvo lugar durante el evento “Uniendo cabezas” de la Fundación CAP.

“Yo llevaba años loca por ser abuela. Se lo decía a mi hija y ella me decía ‘mami, cógelo con calma. No voy a tener hijos hasta que me case. Yo lo quiero planificar todo bien’. Y yo desesperada, pero todo llega cuando tiene que llegar”, subrayó.