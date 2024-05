Las tres pistas de Bad Bunny sobre su pasada relación con Kendall Jenner en “Adivino”

A poco más de un año de que diera comienzo lo que parecía ser una relación amorosa entre Bad Bunny y Kendall Jenner, la nueva canción del reguetonero con su colega Myke Towers puede ser al fin la confirmación de que, efectivamente, sí hubo un romance que no terminó del todo bien.

El tema, titulado “Adivino”, habla sobre el desamor y los fanáticos del Conejo Malo aseguran que tiene una clara dedicatoria a la hermana de la socialité Kim Kardashian.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el cantante puertorriqueño hace algunas referencias sobre la modelo en sus canciones, pues en el disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” hay varias pistas en los temas “Vou 787″, “Fina” y “Mónaco”.

Un recorrido por Vega Baja, la tierra que vio nacer a Bad Bunny En el marco del cumpleaños número 30 del ícono urbano vegabajeño, visitamos los puntos claves de su ciudad natal

Aquí las alusiones en la canción “Adivino”

“Sale de bañarse en toalla, es modelo como Zendaya”

Explicación: Kendall Jenner, de 29 años, ha desfilado para importantes casas de moda como Marc Jacobs, Tom Ford, Versace, Fendi, Chanel, Gucci y Victoria’s Secret, entre muchas otras. De igual manera, ha sido la cara de marcas de belleza como Esteé Lauder y L’Oréal Paris.

PUBLICIDAD

“Tú ere’ mala, una diabla venenosa, se me olvida, y quiero otra despedida”

Explicación: Aunque la última aparición pública de la pareja “no oficial” fue el pasado 29 de octubre, en una fiesta de Halloween, publicaciones de amistades de Jenner revelaron que despidieron juntos el Año Viejo 2023 en Las Bahamas.

“Tú fuiste uno de mis amore’ yo solamente fui otro de tu’ ex. A vece’ me rio leyendo los text, a veces me rio, pero es del estrés. No sé cuándo fue que murió el interés, no sé si un “te amo” vale lo mismo cuando es en inglés”

Explicación: Vale la pena recordar que, cuando el boricua comenzó a ser captado con la estrella del programa de telerreadidad “Keeping Up With the Kardashians”, la principal duda de sus seguidores era cómo se comunicaban, si el idioma de Kendall Jenner es el inglés.

Precisamente, en septiembre de 2023 para la revista Vanity Fair, el intérprete de “Mónaco” expresó cómo se sentía al hablar inglés. “Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español. Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas” y agregó que “con una de ellas, antes no podía hablar con ella”.

1 / 25 | Desde "Trap Kingz" hasta el "Listening Party": un recorrido por los espectáculos que han conquistado el corazón de la fanaticada boricua de Bad Bunny. El primer concierto masivo de Bad Bunny en Puerto Rico "Trap Kingz" fue el Centro de Convenciones de Puerto Rico en junio de 2018. - David Villafañe Ramos

Esta semana, durante una entrevista para Vogue en medio de su gira conciertos “Most Wanted Tour”, Benito Antonio Martínez Ocasio reveló lo más difícil de aprender el idioma. “Todavía sigo aprendiendo, a mí me gusta hablar inglés en privado”.

“Creo que a veces transmitir los sentimientos, lo que pienso de verdad, porque pienso y siento en español, cuando traduzco ese pensamiento en inglés, no es lo mismo. Eso es lo más difícil”, concluyó.

A finales del pasado año, una fuente aseguró a la revista Elle que la razón por la cual la relación de estas celebridades no llegó a ser oficial se debió a sus “apretadas agendas de trabajo”.