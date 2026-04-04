Rodrigo Romeh y Ana Parra presentan su proyecto de cadena de gimnasios, Noroko

Lo que comenzó con una fría indiferencia en las arenas de “Exatlón Estados Unidos” se ha transformado en una historia de amor que desafía los guiones de televisión. Rodrigo Romeh y Ana Parra pasaron de ni siquiera dirigirse la palabra a demostrar que la conexión de almas puede surgir en los lugares menos pensados.

Disciplina, deporte y amor: los atletas no solo comparten su vida sentimental, sino que han consolidado un imperio basado en el bienestar. Como socios de negocios y referentes del mundo fitness, la pareja ha logrado equilibrar la vulnerabilidad de una relación pública con la exigencia del alto rendimiento.

Con rumores de boda en el aire, los creadores de contenido atraviesan su momento más dulce. Tras conquistar programas como “Los 50″ y “La casa de los famosos”, la pareja ahora se prepara para uno de sus retos más importantes.

“Este proyecto de NOKORO no solo nace de una idea, nace de una visión compartida, de la valentía de construir en pareja, de creer juntos en algo que puede transformar vidas. Nos llena de orgullo saber que esta aventura no es solo nuestra. Es para todos los que quieran integrarse a una comunidad que busca crecer, sanar, evolucionar y convertirse en su mejor versión. Estamos construyendo algo que va más allá de un espacio: un movimiento, una experiencia, una nueva forma de vivir el bienestar. Y apenas estamos comenzando. Orgullosos del camino, agradecidos por el momento y emocionados por todo lo que viene”, expresó el mexicano sobre el proyecto en común que emprenderá junto a su pareja sentimental.

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La pareja se conoció hace más de cuatro años en proyectos de deporte, pero su cercanía real comenzó tras ser “shippeados” por fans en redes sociales. Su historia, asimismo, está ligada a Telemundo; Parra fue la ganadora de la primera temporada de “Los 50″ y Romeh fue finalista en “La casa de los famosos 4″.