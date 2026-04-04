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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rodrigo Romeh y Ana Parra presentan su proyecto de cadena de gimnasios, Noroko

El negocio une el ejercicio físico con la meditación y el yoga

4 de abril de 2026 - 6:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La historia de Ana Parra y Rodrigo Romeh está ligada a Telemundo. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó con una fría indiferencia en las arenas de “Exatlón Estados Unidos” se ha transformado en una historia de amor que desafía los guiones de televisión. Rodrigo Romeh y Ana Parra pasaron de ni siquiera dirigirse la palabra a demostrar que la conexión de almas puede surgir en los lugares menos pensados.

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Disciplina, deporte y amor: los atletas no solo comparten su vida sentimental, sino que han consolidado un imperio basado en el bienestar. Como socios de negocios y referentes del mundo fitness, la pareja ha logrado equilibrar la vulnerabilidad de una relación pública con la exigencia del alto rendimiento.

Con rumores de boda en el aire, los creadores de contenido atraviesan su momento más dulce. Tras conquistar programas como “Los 50″ y “La casa de los famosos”, la pareja ahora se prepara para uno de sus retos más importantes.

“Este proyecto de NOKORO no solo nace de una idea, nace de una visión compartida, de la valentía de construir en pareja, de creer juntos en algo que puede transformar vidas. Nos llena de orgullo saber que esta aventura no es solo nuestra. Es para todos los que quieran integrarse a una comunidad que busca crecer, sanar, evolucionar y convertirse en su mejor versión. Estamos construyendo algo que va más allá de un espacio: un movimiento, una experiencia, una nueva forma de vivir el bienestar. Y apenas estamos comenzando. Orgullosos del camino, agradecidos por el momento y emocionados por todo lo que viene”, expresó el mexicano sobre el proyecto en común que emprenderá junto a su pareja sentimental.

La pareja se conoció hace más de cuatro años en proyectos de deporte, pero su cercanía real comenzó tras ser “shippeados” por fans en redes sociales. Su historia, asimismo, está ligada a Telemundo; Parra fue la ganadora de la primera temporada de “Los 50″ y Romeh fue finalista en “La casa de los famosos 4″.

Ayer, a las 9:04 p.m., la modelo boricua Maripily Rivera llegó a la segunda celebración con motivo de sus "cuatro siete" años.La ganadora absoluta de "La casa de los famosos 4" llegó escoltada por sus excompañeros del cuarto Tierra, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh. Nashalie Enchautegui, Bárbara Serrano y Catalina Morales.
1 / 13 | Álbum de cumpleaños: Maripily recibe sus "cuatro siete" de blanco y rodeada de amor. Ayer, a las 9:04 p.m., la modelo boricua Maripily Rivera llegó a la segunda celebración con motivo de sus "cuatro siete" años. - Nahira Montcourt
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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