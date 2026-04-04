El consejo de Zhamira Zambrano para su hija si decide ser cantante

Para Zhamira Zambrano la maternidad no comenzó con un silencio, sino con una melodía. A través de “Bienvenida”, la artista venezolana transformó la dulce espera en una declaración de amor pública que marcó el inicio de su capítulo más personal.

Más allá de los escenarios y las luces, la venezolana ha abrazado la maternidad con una honestidad. Desde compartir sus temores iniciales hasta sincerarse sobre el “mom guilt”, la artista ha demostrado que ser madre es un proceso de aprendizaje constante.

El Nuevo Día conversó con Zambrano recientemente previo a su histórico concierto en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce el próximo mes de mayo. Además de los detalle del espectáculo “Curita para el corazón”, la exponente dijo el consejo que le daría a su hija Aiunii si algún día decide seguir sus mismos pasos en la industria musical.

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“Yo le diría, de verdad, que siempre escuche el consejo de la gente que tiene alrededor, que la quiere bonito y que la quiere ver bien”, dijo.

Tanto para Zambrano como para su pareja sentimental, el boricua Jay Wheeler, el 4 de septiembre de 2024 no solo marcó el nacimiento de su hija, sino la llegada de una nueva identidad como familia. De esta manera, su historia de maternidad es un relato de instintos compartidos y protección profunda.