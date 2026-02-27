Opinión
Zhamira Zambrano anuncia su primera gira y comenzará en San Juan

Tiene paradas en varias ciudades de Estados Unidos y de Latinoamérica

27 de febrero de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera presentación de la gira de la artista será en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La intérprete Zhamira Zambrano anunció este viernes su primera gira como artista principal “Curita para el corazón tour”, que la llevará por múltiples ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Puerto Rico.

La gira será en apoyo a su álbum debut “Curita para el corazón”, que lanzó en noviembre de 2025 a través de Dynamic Records y distribuido por EMPIRE. El álbum ya ha superado los 80 millones de reproducciones y representa un viaje de reivindicación personal, llevando a los oyentes a través de las emociones del amor, el desamor y la sanación.

Así se expresó la artista sobre este nuevo paso en su carrera. “Es una mezcla de emoción y nervios, pero estoy eligiendo ver los nervios como una señal de lo importante que es este momento. Poder cantar frente a las personas que han llevado mi música en sus corazones durante años es algo que no tomo a la ligera”, expresó.

Asimismo, dio los primeros detalles de los espectáculos.

“Los conciertos serán íntimos y con un propósito claro: darle prioridad a la conexión. Quiero que la música cree un espacio seguro donde las personas puedan sanar, desconectarse del ruido, reconectarse consigo mismas y sentirlo todo sin contenerse — reír, llorar, gritar, sentirse vistas. Si cada noche puede hacer que aunque sea una persona se sienta un poco más completa, como si su corazón hubiera sido cuidadosamente reparado, entonces habré cumplido con lo que vine a hacer”, afirmó la también esposa del cantante Jay Wheeler.

La gira comenzará el 1 de mayo en San Juan, Puerto Rico, y continuará por Miami, Orlando y Nueva York, con paradas internacionales adicionales en Lima, Perú; Santiago, Chile; y Santo Domingo, República Dominicana.

Su álbum “Curita Para el Corazón” cuenta con colaboraciones junto a Greeicy, Noreh, Kennyy, y su esposo y compañero musical Jay Wheeler.

Fechas de la gira

1 de mayo – San Juan, PR | Centro de Bellas Artes

14 de mayo – Miami, FL | Midline

17 de mayo – Orlando, FL | The Social

19 de mayo – Nueva York, NY | Gramercy Theater

23 de mayo – Lima, Perú | CC Scencia

2 de junio – Santiago, Chile | Teatro Nescafé

5 de junio – Santo Domingo, República Dominicana | Hard Rock Cafe Santo Domingo

Zhamira Zambrano
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
