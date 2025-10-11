Se da la colaboración soñada: Zhamira Zambrano canta con Greeicy en “¿Cómo fue?”

La artista venezolana Zhamira Zambrano lanzó el viernes la canción “¿Cómo fue?”, una emotiva colaboración junto a la superestrella colombiana Greeicy.

El tema es una balada impactante que narra las emociones que puede sentir una persona al ver rota una relación. La canción une la potencia vocal de Zhamira con la calidez y sensibilidad interpretativa de Greeicy, logrando una fusión vocal íntima y mágica que transmite amor, desamor y la dura emoción atemporal que llega con una desilusión.

“¿Cómo fue?”, lanzado bajo el sello Dynamic Records y distribuido por EMPIRE, es el cuarto sencillo del tan esperado álbum debut de Zhamira.

A pocas horas del lanzamiento de su video oficial, la fanaticada ha inundado diferentes plataformas digitales con comentarios positivos sobre el tema y favoreciendo al dúo, describiéndoles como un junte poderoso. El video, dirigido por José-Emilio Sagaró proyecta la energía vibrante de ambas cantantes paseándose por una serie de emociones que van desde la felicidad evidente hasta la tristeza que llega con la ausencia de un ser especial.

“Greeicy ha sido una de mis artistas favoritas desde siempre”, expresó Zhamira. “En 2018 solía hacer covers de sus canciones y soñaba con una colaboración así. Nos conocimos en una premiación en República Dominicana y nos conectamos de inmediato. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad y por poder compartir esta canción tan especial con ustedes.”

Con esta colaboración, Zhamira continúa su ascendente carrera tras una serie de propuestas musicales que la han posicionado como una de las artistas latinas emergentes más comentadas y admiradas del momento.