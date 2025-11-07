Zhamira Zambrano sana corazones con su primer álbum “Curita para el corazón”

Tras una larga espera, Zhamira Zambrano finalmente presenta hoy, viernes, su primer álbum de estudio, “Curita para el corazón”, un proyecto con el que combina su característico pop romántico con ritmos latinos y, por supuesto, los toques urbanos.

El Nuevo Día conversó con la artista venezolana para conocer las emociones de ver culminado este disco tan especial, lo que busca transmitir a sus seguidores, cómo resume su 2025 y lo que anhela su corazón para el próximo año.

“Me siento muy bendecida de que este sea mi trabajo y que pueda hacer lo que realmente me gusta. Que el disco ya esté listo, ya sea un sueño materializado hecho realidad”, declaró la joven de 27 años de edad.

“Estoy emocionada, pero estoy nerviosa, no te voy a negar. Tengo ese nervio de que a la gente le guste lo que llevo tanto tiempo trabajando… aunque realmente, yo creo que los nervios son buenos. Significa que me importa lo que estoy haciendo”, aseguró.

El título de su disco debut es uno con mucho significado, pues surgió de un comentario en las redes sociales por parte de los seguidores de Zambrano y su esposo, el reguetonero puertorriqueño Jay Wheeler.

“El nombre del disco se lo pusieron las mismas personas que nos siguen y nos apoyan porque escuchaban nuestra música y decían: ‘la música de ustedes es como una curita para el corazón’. Entonces, de tanto leer comentarios de ese estilo, mi esposo un día me dijo: ‘eso sería un súper buen nombre para un disco’. Lo guardamos y hoy día está aquí, Curita para el corazón”, recordó.

¿Qué tan personal fue este proceso creativo y cuántas vivencias se reflejan en esas letras?

“Bastante”, aseguró. “Te diría que como un 90% de las canciones son cosas basadas en hechos reales de mi vida o de historias que me han contado personas a las que quiero mucho”, explicó la cantautora, quien participó en la composición de todos los temas del disco.

“Hay canciones de todo. Hay una canción que es sobre cuando conocí a mi esposo, lo que yo sentía que no me atrevía a decirle. Hay otra canción que es sobre las preguntas que me hubiese encantado hacerle, pero ni modo, porque iba a parecer una loca en la primera cita. También hay canciones que reflejan cuando en algún momento tuve un corazón roto, como todo el mundo alguna vez. Y sí, es un proyecto bastante bonito y personal”.

Zhamira Zambrano.

¿Cómo lograste ese balance musicalmente hablando en este debut?

“Este disco tiene un poquito de todo, porque realmente quería que fuera como una carta de presentación a las personas que todavía no me conocen. Que si no saben quién es Zhamira, que puedan escuchar de la 1 a la 14 y digan: ok, entiendo por dónde va, y qué es lo que es ella como artista y como mujer. Aquí hay de todo: hay balada, bolero, merengue, salsa, pop… un poquito de todo, de verdad”.

El disco está compuesto por 14 temas, incluyendo colaboraciones en “Otra vez” y “Extrañándote” junto a Jay Wheeler; “Desvelo” con KENNYY; “¿Cómo fue?” junto a Greeicy; y “Me hubiese gustado” con Noreh.

“El simple hecho de que me hayan dado la oportunidad y hayan compartido su talento para algo tan importante para mí, como es mi primer disco, es súper valioso. Cada uno aportó su propia magia. Con mi esposo también es una canción que, aunque no se parece a lo que hemos hecho antes, tiene la esencia y siento que eso va a conectar mucho con la gente”, enfatizó.

Cabe destacar que, de cara al lanzamiento del disco este 7 de noviembre, la artista poco a poco fue regalando "sneak peeks" de lo que sus fans podrían esperar del álbum.

“Fue muy bonito. Yo no espero nada, nunca. O sea, yo lo hago porque me gusta y lo suelto y digo: Dios mío, haz lo que tú pienses que sea necesario con esta canción. Y cada cosa que ha pasado con estos sencillos que han salido del disco me ha servido como confirmación de que voy por buen camino y de que lo que estoy haciendo le está llegando a la gente”, dijo.

Para Zambrano, este 2025 fue un año lleno de gratitud, tanto a nivel personal como profesional. “Yo te diría que el 2025 es de los mejores años”, garantizó.

“Siento que es un año donde hay muchas cosas que por mucho tiempo tuve en desbalance y que las siento por fin en balance en mi vida. Entonces, me siento muy feliz, muy bendecida. No me habían preguntado eso nunca, pero sí, lo defino como uno de mucha gratitud”, reflexionó.

Con esa satisfacción de haber materializado un sueño y un año lleno de aprendizajes, la cantante mira con ilusión lo que está por venir.