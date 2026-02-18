¿Qué llevó a Fernando Allende a ser eliminado de “Super Chef Celebrities 5″?

La participación de Fernando Allende en la quinta temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión fue breve pero memorable. Aunque ayer, martes, se convirtió en el primer “achicharrado” de la edición debido a los retos técnicos de la competencia, su paso por el programa destacó por su carisma inagotable y su disposición para salir de su zona de confort.

El polifacético llegó para demostrar que incluso las figuras más consolidadas pueden ser “aprendices” ante un jurado exigente. Por eso, al pasar revista sobre todo lo aprendido, el intérprete se describe como el “primer ganador de la temporada”.

“En realidad, uno entra a este tipo de certámenes para aprender. Cuando tienes este cúmulo de información maravillosa, de cosas que yo no conocía, pero nada, absolutamente nada, yo me siento muy agradecido y muy feliz, y me siento el primer ganador porque soy el primero que sale a la calle, y a la familia, y a las amistades, a poder aplicar todo lo aprendido”, indicó en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Entre tantas técnicas, métodos y utensilios que aprendió a manejar en la “Super Cocina”, el pintor destacó los puntos de cocción de las carnes, la preparación de escabeches, la confección de salsas y utilizar la olla de presión. A través de su estancia en la producción, además, pudo identificar que existen dos tipos de cocina.

“La cocina con presión y la cocina con pasión. La cocina con presión es la que uno vive cuando tienes el reloj dictando, cuando tienes tres chefs maravillosos que están juzgando tu trabajo. Ahora, el cocinar con pasión, que es lo que a mí me gusta, es poner tu musiquita de trío o de bachata o una cosa así, sacar una copa de vino tinto o blanco... Amablemente, aprendí a cocinar con presión, pero me quedo cocinando con pasión”, dijo entre risas.

Si tuviera que elegir un platillo estrella que lo haya destacado en el “show” conducido por Luis Ponce, el artista de 73 años nombró la marquesa de limón con chocolate. Esta delicia, sin embargo, no pudo ser presentada.

“Lo que mejor me quedó fue lo que no pude presentar porque se me quedó mi postre en el baño María. Se me quedó porque me fui a tomar agua porque estaba yo sudando como caballo. Ninguno de mis chefs queridos, maravillosos que tanto respeto y que tanto quiero, ninguno de ellos pudo probar mi postre. Yo sí lo probé y quiero decirte que es lo que mejor me quedó”, lamentó.

Ahora, además de poner en práctica las lecciones aprendidas en “Super Chef Celebrities”, Allende retomará sus compromisos musicales con su mariachi. Por otro lado, adelantó que comenzará un proyecto que lo tiene muy ilusionado.

“No te puedo dar mucha información en este momento, pero ha habido interés de una empresa muy importante en los Estados Unidos que están interesados en plasmar mi vida en ocho episodios de 45 minutos cada uno. Entonces, yo estoy entrenado a escribir esas memorias, esos momentos que han marcado mi vida, y seguramente tendré que incluir ‘Super Chef Celebrities’”, concluyó.