EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nadie se eliminó en el primer “Fogón” de “Super Chef Celebrities 5″

En esta ocasión los participantes tuvieron que preparar varias recetas en la “Super Cocina” de Wapa Televisión

10 de febrero de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alwin Vázquez fue el primer "achicharrado" de la temporada, pero no se fue. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Kiria Tapia, Bert, Ocean Pabón y Alwin Vázquez se enfrentaron anoche en el primer “Fogón” de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión. En esta ocasión los participantes tuvieron que preparar varias recetas.

Como aperitivo cocinaron dumplings de cerdo con pozu y como plato principal hicieron chicken satay con salsa de peanut butter y summer thai salad.

Todo estaba en juego en la “Super Cocina”. Desde el “Supermercado Econo” hasta la evaluación la tensión entre los cuatro participantes sentenciados traspasaba la pantalla.

En este primer encuentro de “desvelcración”, Tapia, Bert y Pabón sobresalieron en sus preparaciones, aunque con observaciones de los jueces: chef Giovanna Huyke, chef Héctor Rosa y chef Raúl Correa (chef invitado).

Vázquez, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Aunque resultó ser el primer “achicharrado” de la temporada, los jueces le dieron una nueva oportunidad que le permitirá pasar directamente al próximo “Fogón” para intentar convencerlos.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
