Nadie se eliminó en el primer “Fogón” de “Super Chef Celebrities 5″
En esta ocasión los participantes tuvieron que preparar varias recetas en la “Super Cocina” de Wapa Televisión
10 de febrero de 2026 - 6:24 PM
Kiria Tapia, Bert, Ocean Pabón y Alwin Vázquez se enfrentaron anoche en el primer “Fogón” de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión. En esta ocasión los participantes tuvieron que preparar varias recetas.
Como aperitivo cocinaron dumplings de cerdo con pozu y como plato principal hicieron chicken satay con salsa de peanut butter y summer thai salad.
Todo estaba en juego en la “Super Cocina”. Desde el “Supermercado Econo” hasta la evaluación la tensión entre los cuatro participantes sentenciados traspasaba la pantalla.
En este primer encuentro de “desvelcración”, Tapia, Bert y Pabón sobresalieron en sus preparaciones, aunque con observaciones de los jueces: chef Giovanna Huyke, chef Héctor Rosa y chef Raúl Correa (chef invitado).
Vázquez, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Aunque resultó ser el primer “achicharrado” de la temporada, los jueces le dieron una nueva oportunidad que le permitirá pasar directamente al próximo “Fogón” para intentar convencerlos.
