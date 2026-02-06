Opinión
Suscriptores
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Catherine Castro sustituye a Luis Ponce en “Super Chef Celebrities”

La quinta temporada del “reality show” culinario de Wapa Televisión estrenó el pasado 3 de febrero

6 de febrero de 2026 - 3:36 PM

Catherine Castro estuvo radicada en la Ciudad de México antes de llegar a "En la mañana" de TeleOnce. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Conocido por su versatilidad como actor y comediante, Luis Ponce ha encontrado en la conducción de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión el escenario perfecto para mostrar su esencia. Su transición de los personajes a la animación oficial marca un hito en su carrera, consolidándose como el hilo conductor de la competencia más sabrosa de la televisión puertorriqueña.

Tras el estreno de la quinta temporada el pasado 3 de febrero, son muchos los que se han preguntado dónde está Ponce. Desde el segundo día de competencia, su lugar fue ocupado por la presentadora Catherine Castro.

A través de sus redes sociales, la integrante de “Lo sé todo” reveló las razones por las que sustituye a su amigo y colega.

“Te amo, Luis Ponce. No sabes lo nerviosa que estoy, porque tus zapatos nadie los cubre, pero me siento bendecida y honrada que hayas pensado en mí para sustituirte mientras las rompes con tu gira de ‘stand up’”, expresó Castro.

Esta tarde, por su parte, el anfitrión del “reality show” culinario acudió a sus redes sociales para agradecer a quienes se han preocupado por él. También tuvo palabras de gratitud para Castro por cubrirlo.

“Quiero agradecer, también, a Catherine Paola por la labor extraordinaria que está haciendo cubriéndome en el programa. Catherine es una chulería, quién mejor que Catherine para que me cubriera, ya ella sabe el mambo que hay en ‘Super Chef Celebrities’”, dijo.

Recientemente, durante la conferencia de prensa de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities”, Ponce indicó a El Nuevo Día que ejerce su rol de conductor a través de un personaje. Esto, agregó, “mucha gente no lo entiende”.

“A veces se agitan un poco. He hablado con gente que se agita y no sabe que simplemente esto es un personaje dentro de la competencia y que el fin es llevarle alegría al público”, mencionó con tranquilidad.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
