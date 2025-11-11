Opinión
11 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Catherine Castro vuelve al hospital: “Siento que el mundo se me cae encima

La presentadora de televisión ha confrontado problemas de salud desde finales de octubre, cuando estuvo hospitalizada por una semana

11 de noviembre de 2025 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Catherine Castro ha confrontado problemas de salud desde finales de octubre de 2025.
Catherine Castro ha confrontado problemas de salud desde finales de octubre de 2025. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La presentadora de televisión Catherine Castro continúa con los problemas de salud que la han afectado desde finales de octubre. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores que sufrió una recaída, lo que la llevó a requerir atención médica y visitar el hospital en varias ocasiones durante los últimos días.

RELACIONADAS

“Últimamente mis días se han visto así. He visitado el hospital más veces de la cuenta, me he hecho más laboratorios de los que me imaginaba que existían y, emocionalmente, se ha sentido como una montaña rusa”, escribió la puertorriqueña junto con un vídeo en el que se le veía acostada en una cama, dentro de un cuarto con instrumentos médicos y un escritorio. Sentada junto a ella se encontraba su madre.

Catherine Castro publicó un vídeo en el que se veía junto a su madre, mientras estaba acostada en la cama de un consultorio médico.
Catherine Castro publicó un vídeo en el que se veía junto a su madre, mientras estaba acostada en la cama de un consultorio médico. (Suministrada)

“Un día me voy sintiendo mejor y, al otro, siento que el mundo se me cae encima. Tengo que admitir que es un aprendizaje demasiado poderoso, todo este proceso. Uno duro, raro e inesperado”, añadió la actriz. “Peeeerroo, la fe sigue inquebrantable, jamás le cuestiono a mi Papá Dios nada. Él sabe lo que hace conmigo y yo hago lo que quiere su voluntad”.

Por los mensajes que dejó en su “story”, a los doctores le ha tomado un tiempo en encontrar la causa de sus síntomas, por lo que la han acompañado de cerca durante las pasadas semanas. “Gracias a Dios ya vamos, poco a poco, descubriendo qué es. Papa Dios me ha llenado de los mejores doctores. Yo digo que son mis angelitos, porque no me han soltao’ y todo el tiempo están pendientes de mí, de mi mejoría y de encontrar la solución a esto”, destacó la modelo, quien destacó lo importante que ha sido la presencia de su familia durante todo este proceso. “Me siento positiva, aunque no les voy a negar (que) esto me ha quebrantado en todo el sentido de la palabra y no solamente a mí, sino a mi familia. Pero, mi familiar es mi mayor carga de batería. Entonces, estoy completa”.

Castro terminó su mensaje, indicándole a sus más de 400,000 seguidores en Instagram que tan pronto se recuperara, iba a dar más detalles sobre su condición.

Catherine Castro actualmente forma parte del elenco del espacio televisivo "En La Mañana" de Teleonce, junto a Manuel Crespo, Sonia Valentín, Johnny Lozada, Maricarmen Ortiz y Pepe Calderón.Catherine participó en Miss Universe Puerto Rico 2011. En esta foto, pasaba por una audición del certamen en mayo del 2010, en Plaza Las Américas.Nuestra Belleza Latina VIP (2016) lo ganó la dominicana Clarissa Molina.
1 / 20 | FOTOS: Catherine Castro y su paso por los concursos de belleza. Catherine Castro actualmente forma parte del elenco del espacio televisivo "En La Mañana" de Teleonce, junto a Manuel Crespo, Sonia Valentín, Johnny Lozada, Maricarmen Ortiz y Pepe Calderón. - Carlos Rivera Giusti

El pasado 2 de noviembre, se supo por la propia artista que estaba teniendo problemas de salud que habían provocado que estuviera internada en un hospital por una semana. “Hoy, lamentablemente, me ataca una condición que aún ningún doctor ha podido detectar o identificar”, indicó en ese momento la presentadora de “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión. “Unos dicen una cosa, otros dicen otra y los estudios salen ‘perfectos’. Es una condición bien agresiva, dolorosa e incómoda”. En ese momento, informó que se encontraba en su hogar recuperándose.

Trayectoria

Castro se dio a conocer a través del mundo de los certámenes de belleza en 2011, cuando representó a Arecibo en Miss Universe Puerto Rico, edición en la que Viviana Ortiz fue coronada. Su salto a la fama llegó en 2015 al participar en Nuestra Belleza Latina de Univision, donde se posicionó como segunda finalista y obtuvo una beca para estudios de actuación en el Centro de Capacitación de Televisa México. Gracias a su carisma y conexión con el público, regresó en 2016 para la edición Nuestra Belleza Latina VIP 2016, quedando nuevamente como finalista.

En la actuación, Castro ha desarrollado una carrera destacada. Interpretó a “Damaris” en la serie “Nicky Jam: El Ganador” (Netflix, 2018) y participó en producciones como “Hijas de la luna” (2018), “Kimi: Proof of Concept” (2019) y “Bellum: Proof of Concept” (2020). Además, trabajó en cuatro telenovelas de Televisa y en la serie “Bravas”, de Natti Natasha, consolidando su presencia en la televisión y el cine latinoamericano. En el 2023 se unió al programa “En la mañana” de TeleOnce, concluyendo su participación en mayo de 2024. Un tiempo después, comenzó a trabajar en “Lo sé todo”, de Wapa TV.

Catherine CastroSaludEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
