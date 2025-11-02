Opinión
2 de noviembre de 2025
85°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Catherine Castro se recupera tras enfrentar una condición de salud “agresiva y dolorosa”

La presentadora de Wapa Televisión estuvo hospitalizada durante el fin de semana

2 de noviembre de 2025 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Catherine Castro. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La presentadora de televisión Catherine Castro se encuentra atravesando un quebranto de salud del cual todavía no tiene un diagnóstico claro y que la llevó a llamar al sistema de emergencias 9-1-1, para luego ser hospitalizada durante el fin de semana, según compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Hoy, lamentablemente, me ataca una condición que aún ningún doctor ha podido detectar o identificar”, comenzó expresando la conductora de “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión, acompañada de una primera fotografía donde se le ve en una cama de hospital.

“Unos dicen una cosa, otros dicen otra y los estudios salen ‘perfectos’”, sostuvo Castro.

Según detalló, se trata de “una condición bien agresiva, dolorosa e incómoda”, que no solo la ha afectado de manera física, sino también mentalmente.

Post en Instagram de Catherine Castro.
Post en Instagram de Catherine Castro. (Instagram)

La también bailarina compartió con sus seguidores que, aunque siempre se le ve con una actitud y semblante feliz y chistosa que siempre la han caracterizado, “no quita que en mi silencio experimente una vulnerabilidad que comienza a manifestarse ahora”.

Castro aprovechó para agradecer al personal médico que la atendió y a su madre, quien estuvo acompañándola durante la estancia en la institución hospitalaria.

“Aun así, estoy enfrentando una condición con más fuerza de la que ella me ataca, con amor y, sobre todo, con fe en Dios”, finalizó la presentadora, quien ya se encuentra en su hogar recuperándose.

