Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Ponce gana título por su conducción en “Super Chef Celebrities”: “Imprudente”

El actor y comediante revalida como anfitrión de la quinta temporada del espacio que estrenará el 3 de febrero

2 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El animador Luis Ponce. (David Villafañe)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con la misma chispa que lo dio a conocer en la comedia, Luis Ponce ha logrado consolidarse como el alma de “Super Chef Celebrities”. Desde su llegada a la cocina de Wapa Televisión, el presentador —conocido cariñosamente como “El Poncibiri”— ha transformado la tensión de los fogones en un espacio de autenticidad y humor en el que ha demostrado que su ingrediente secreto es, sin duda, su esencia puertorriqueña.

Su historia en el Canal 4, que comenzó en el programa de comedia “El Remix”, ha evolucionado a una brillante faceta como animador. Al asumir la conducción del “reality show” de cocina local, Ponce no solo se estrenó como animador oficial, sino que revalidó su posición como una de las figuras más versátiles de la empresa y que sabe guiar a los participantes entre retos culinarios y momentos de alta presión.

Hoy, su desempeño como anfitrión del programa que estrenó el 21 de mayo de 2024, lo posiciona como uno de los presentadores más queridos por la audiencia. Tanto es así que en la calle algunos lo han bautizado como “imprudente”.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada

Lo anterior, según el presentador José Santana, Ponce “lo maneja muy bien y lo disfruta también”. Al final, no se trata de un insulto; es producto de la confianza y apertura que él mismo les ha dado.

El pasado martes, durante la conferencia de prensa que se celebró por el estreno de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities”, Santana presentó a su compañero con un juego de palabras que describió a la perfección la relación de la audiencia con Ponce.

“Él es amado, odiado al mismo tiempo, te desespera, te calma, es necesario, a veces es innecesario. Él es todo en uno, ¡Luis Ponce!”, expresó. Los presentes rieron, pero también aplaudieron al multifacético.

En un aparte con El Nuevo Día, el actor puntualizó que ejerce su rol en la “Super Cocina” a través de un personaje. Esto, agregó, “mucha gente no lo entiende”.

“A veces se agitan un poco. He hablado con gente que se agita y no sabe que simplemente esto es un personaje dentro de la competencia y que el fin es llevarle alegría al público”, mencionó con tranquilidad.

El intérprete aprovechó para establecer que el objetivo del personaje es probar a los competidores no solo en la cocina, sino también en otros aspectos como la paciencia y la convivencia. “Esto se logra con todas las distracciones que hay en el estudio, donde la distracción mayor, pues soy yo”, agregó entre risas.

La edición número cinco de la competencia arrancará el 3 de febrero con un nuevo grupo de competidores que lucharán por el premio de $40 mil. Con el deseo de que todos disfruten el programa, Ponce envió un mensaje.

“Disfruten la vida que es solo una, y que yo lo hago con mucho amor y cariño, y que al final del día el propósito es entretener y llevarle alegría a la familia”, exteriorizó.

Tags
Wapa TVLuis PonceSuper Chef Celebrities
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: