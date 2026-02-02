Luis Ponce gana título por su conducción en “Super Chef Celebrities”: “Imprudente”

Con la misma chispa que lo dio a conocer en la comedia, Luis Ponce ha logrado consolidarse como el alma de “Super Chef Celebrities”. Desde su llegada a la cocina de Wapa Televisión, el presentador —conocido cariñosamente como “El Poncibiri”— ha transformado la tensión de los fogones en un espacio de autenticidad y humor en el que ha demostrado que su ingrediente secreto es, sin duda, su esencia puertorriqueña.

Su historia en el Canal 4, que comenzó en el programa de comedia “El Remix”, ha evolucionado a una brillante faceta como animador. Al asumir la conducción del “reality show” de cocina local, Ponce no solo se estrenó como animador oficial, sino que revalidó su posición como una de las figuras más versátiles de la empresa y que sabe guiar a los participantes entre retos culinarios y momentos de alta presión.

Hoy, su desempeño como anfitrión del programa que estrenó el 21 de mayo de 2024, lo posiciona como uno de los presentadores más queridos por la audiencia. Tanto es así que en la calle algunos lo han bautizado como “imprudente”.

Lo anterior, según el presentador José Santana, Ponce “lo maneja muy bien y lo disfruta también”. Al final, no se trata de un insulto; es producto de la confianza y apertura que él mismo les ha dado.

El pasado martes, durante la conferencia de prensa que se celebró por el estreno de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities”, Santana presentó a su compañero con un juego de palabras que describió a la perfección la relación de la audiencia con Ponce.

“Él es amado, odiado al mismo tiempo, te desespera, te calma, es necesario, a veces es innecesario. Él es todo en uno, ¡Luis Ponce!”, expresó. Los presentes rieron, pero también aplaudieron al multifacético.

En un aparte con El Nuevo Día, el actor puntualizó que ejerce su rol en la “Super Cocina” a través de un personaje. Esto, agregó, “mucha gente no lo entiende”.

“A veces se agitan un poco. He hablado con gente que se agita y no sabe que simplemente esto es un personaje dentro de la competencia y que el fin es llevarle alegría al público”, mencionó con tranquilidad.

El intérprete aprovechó para establecer que el objetivo del personaje es probar a los competidores no solo en la cocina, sino también en otros aspectos como la paciencia y la convivencia. “Esto se logra con todas las distracciones que hay en el estudio, donde la distracción mayor, pues soy yo”, agregó entre risas.

La edición número cinco de la competencia arrancará el 3 de febrero con un nuevo grupo de competidores que lucharán por el premio de $40 mil. Con el deseo de que todos disfruten el programa, Ponce envió un mensaje.