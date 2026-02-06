Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se estrena el tercer grupo de “Super Chef Celebrities”

Al final de la jornada, los participantes celebraron haber “sobrevivido” a su primer reto en la “Super Cocina”

6 de febrero de 2026 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocean Pabón, Bebé Maldonado y Edwin Emil Moró son parte del tercer grupo de "Super Chef Celebrities 5". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con toda la actitud. Así regresó “Super Chef Celebrities” a las pantallas de Wapa Televisión. En una temporada donde el caos culinario promete ser el ingrediente principal, 18 nuevas personalidades se enfrentan al reto de demostrar que su talento va más allá de las cámaras y los escenarios.

RELACIONADAS

Ayer, jueves, se estrenó el tercer y último grupo de la quinta temporada del “reality show” culinario. Al final de la jornada, los participantes celebraron haber “sobrevivido” a su primer reto en la “Super Cocina”.

El tercer grupo lo conformaron la actriz Laura Alemán, el actor Fernando Allende, el creador de contenido Ocean Pabón, el comediante Edwin Emil Moró, la presentadora Bebé Maldonado y la comentarista y analista deportiva Xiomara Rios.

Después de la evaluación del jurado, se determinó que Alemán, Moró, Allende y Maldonado fueran salvados. Pabón y Ríos, sin embargo, no corrieron con la misma suerte y volverán a medirse esta noche en la “Vara”.

A través de sus redes sociales, Rios evidenció que está lista para dar lo mejor de sí y continuar en la competencia. “¡Qué experiencia única! Hoy fue de aprendizaje y ajuste. Vamos pa’ la ‘Vara’ a romperla. La práctica hace la perfección", indicó.

“Super Chef Celebrities” se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión. El gran ganador se alzará con el codiciado título y un premio de $40,000.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
