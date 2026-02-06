Se estrena el tercer grupo de “Super Chef Celebrities”
Al final de la jornada, los participantes celebraron haber “sobrevivido” a su primer reto en la “Super Cocina”
6 de febrero de 2026 - 2:16 PM
Con toda la actitud. Así regresó “Super Chef Celebrities” a las pantallas de Wapa Televisión. En una temporada donde el caos culinario promete ser el ingrediente principal, 18 nuevas personalidades se enfrentan al reto de demostrar que su talento va más allá de las cámaras y los escenarios.
Ayer, jueves, se estrenó el tercer y último grupo de la quinta temporada del “reality show” culinario. Al final de la jornada, los participantes celebraron haber “sobrevivido” a su primer reto en la “Super Cocina”.
El tercer grupo lo conformaron la actriz Laura Alemán, el actor Fernando Allende, el creador de contenido Ocean Pabón, el comediante Edwin Emil Moró, la presentadora Bebé Maldonado y la comentarista y analista deportiva Xiomara Rios.
Después de la evaluación del jurado, se determinó que Alemán, Moró, Allende y Maldonado fueran salvados. Pabón y Ríos, sin embargo, no corrieron con la misma suerte y volverán a medirse esta noche en la “Vara”.
A través de sus redes sociales, Rios evidenció que está lista para dar lo mejor de sí y continuar en la competencia. “¡Qué experiencia única! Hoy fue de aprendizaje y ajuste. Vamos pa’ la ‘Vara’ a romperla. La práctica hace la perfección", indicó.
“Super Chef Celebrities” se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión. El gran ganador se alzará con el codiciado título y un premio de $40,000.
