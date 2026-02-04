Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llega el primer grupo a la cocina de “Super Chef Celebrities 5”

Antes de presentarse, los 6 participantes recibieron algunas advertencias

4 de febrero de 2026 - 9:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los participantes competirán por el gran premio de $40,000. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

¿Están listos para una nueva dosis de sabor y drama en la cocina más famosa de Puerto Rico? “Super Chef Celebrities” regresa a la pantalla de Wapa Televisión con nuevas reglas, más celebridades y el inigualable “Sazón 100xtreinti-pico” que promete paralizar los hogares puertorriqueños.

RELACIONADAS

Hoy, martes, 3 de febrero, se estrenó la quinta temporada del “reality show” nacional. Antes de que se diera a conocer el primer grupo que se mediría, el presentador Luis Ponce les hizo una advertencia.

“Quiero darles la bienvenida oficialmente a aceptar el reto de haber decidido estar en la temporada más difícil que vamos a tener hasta el momento”, comenzó el actor y comediante.

Ponce agregó: “No metan cuchillos en la licuadora, hemos aprendido de eso ya. Sumamente importante, un saludo a Chaterine (Castro), se le quiere mucho. Esa es la regla mayor, no metan un cuchillo en una licuadora prendida, y ya”.

De esta manera, Michelle López, Ámbar Bonilla, Julio César Sanabria, Erick “Chicho” Rodríguez, Vivianie Diaz y Alwin Vázquez llegaron a la cocina para competir por el gran premio de $40,000 y el codiciado título.

“Yo creo que lo más importante que tiene ‘Super Chef Celebrities’ es que hemos logrado albergar a todo tipo de participantes dándole una amplitud no solamente en el término de que sean reconocidos o que sean famosos, sino que también logramos poder traer a la televisión”, expresó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media, en conferencia de prensa.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
Tags
Super Chef CelebritiesCocinaWapa TVReality Showstelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: