Llega el primer grupo a la cocina de “Super Chef Celebrities 5”
Antes de presentarse, los 6 participantes recibieron algunas advertencias
4 de febrero de 2026 - 9:15 PM
¿Están listos para una nueva dosis de sabor y drama en la cocina más famosa de Puerto Rico? “Super Chef Celebrities” regresa a la pantalla de Wapa Televisión con nuevas reglas, más celebridades y el inigualable “Sazón 100xtreinti-pico” que promete paralizar los hogares puertorriqueños.
Hoy, martes, 3 de febrero, se estrenó la quinta temporada del “reality show” nacional. Antes de que se diera a conocer el primer grupo que se mediría, el presentador Luis Ponce les hizo una advertencia.
“Quiero darles la bienvenida oficialmente a aceptar el reto de haber decidido estar en la temporada más difícil que vamos a tener hasta el momento”, comenzó el actor y comediante.
Ponce agregó: “No metan cuchillos en la licuadora, hemos aprendido de eso ya. Sumamente importante, un saludo a Chaterine (Castro), se le quiere mucho. Esa es la regla mayor, no metan un cuchillo en una licuadora prendida, y ya”.
De esta manera, Michelle López, Ámbar Bonilla, Julio César Sanabria, Erick “Chicho” Rodríguez, Vivianie Diaz y Alwin Vázquez llegaron a la cocina para competir por el gran premio de $40,000 y el codiciado título.
“Yo creo que lo más importante que tiene ‘Super Chef Celebrities’ es que hemos logrado albergar a todo tipo de participantes dándole una amplitud no solamente en el término de que sean reconocidos o que sean famosos, sino que también logramos poder traer a la televisión”, expresó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media, en conferencia de prensa.
