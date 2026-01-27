Fanáticos de “Super Chef Celebrities” podrán ser parte del jurado

Si algo cautiva al público de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión es presenciar la vulnerabilidad humana detrás de la fama. Entre cortes accidentados, recetas olvidadas y platos magistrales, el “reality show” local ofrece una ventana única a la verdadera personalidad de los competidores mientras luchan por sobrevivir al reloj.

Bajo el intenso calor de los fogones y la mirada implacable de los jueces, un nuevo grupo de personalidades abandona el glamour de las cámaras y las redes sociales para enfrentarse a su mayor reto: la cocina profesional.

Esto sucederá a partir del martes, 3 de febrero, a las 7:00 p.m. con la participación de 18 nuevas celebridades provenientes del deporte, las redes sociales, la música, la actuación y comentaristas deportivos.

La quinta temporada de “Super Chef Celebrities” llegará a la pantalla nacional el mismo mes que la sexta edición de “La casa de los famosos” de Telemundo. Ambas producciones se suman a la oferta existente que incluye espacios como “¿Apostarías por mí?" de TelevisaUnivision, “La casa de los famosos Colombia 3” de Canal RCN y “RuPaul’s Drag Race 18″ de MTV.

En la competencia culinaria de Wapa Televisión, el talento no se mide por seguidores, sino por el sazón y la resistencia bajo presión. “Yo creo que lo más importante que tiene ‘Super Chef Celebrities’ es que hemos logrado albergar a todo tipo de participantes dándole una amplitud no solamente en el término de que sean reconocidos o que sean famosos, sino que también logramos poder traer a la televisión”, expresó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media, en conferencia de prensa.

Esta edición, se informó, contará con nuevas reglas y elementos de juego que prometen cambiar el rumbo de la competencia. Los participantes no solo se enfrentarán a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas puestas donde podrán jugarlo todo para salvarse. Entre las novedades se destacan la “espátula roja” y “el guayo”, beneficios estratégicos que podrían marcar la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.

También, la audiencia podrá ser parte de la experiencia de “Super Chef Celebrities”. Los interesados podrán enviar la receta de sus platos favoritos a www.wapa.tv/sazon100xtreinti-pico. Si es la escogida, podrá asistir al estudio e, incluso, ser juez de la receta del día.

El diverso grupo de participantes se mostró entusiasmado ante el nuevo reto que les espera. Entre ellos, Ocean Pabón, quien confesó que aunque ve a su padre cocinar constantemente no ha aprendido nada hasta la fecha.

“Papi hace (cocina) porque en realidad yo no aprendido nada. Vine solamente con mis esperanzas”, sostuvo el creador de contenido.

Por su parte, la presentadora Bebe Maldonado resaltó la emoción que provocan los nuevos comienzos. La invitación del Canal 4 es es “algo diferente” a lo que ha definido su carrera en la industria del entretenimiento.

“No estamos en la cocina de casa, que sabemos dónde está todo y todo (está) organizado. Es un reto y a mí me fascinan los retos”, expuso.