¿Qué favor harán Jasond Calderón, Francis Rosas, Víctor Santiago y Ricardo André Lugo?

Los actores Jasond Calderón, Francis Rosas, Víctor Santiago y Ricardo André Lugo, además de tener en común la comicidad y el humor, ahora les tocará unirse para hacer un favor en el Teatro Tapia en San Juan.

El talento de los cuatro artistas conformará precisamente la puesta en escena de la comedia teatral “El Favor”, bajo la dirección de Edgardo Soto. La producción promete convertirse en una de las grandes apuestas cómicas en la cartelera teatral que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en el Tapia.

La obra “El Favor” reúne a los cuatro actores en una historia llena de ocurrencias, enredos y momentos inesperados. El libreto lleva al público a través de un viaje lleno de ocurrencias y situaciones con las que todos se podrán identificar mientras demuestran qué están dispuestos a arriesgar por sus amigos, según explica el comunicado de prensa.

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Todo comienza cuando una petición fuera de lo común cambia por completo la dinámica entre cuatro amigos de toda la vida. Lo que parecía una conversación cualquiera termina desatando una serie de situaciones incómodas y divertidas, demostrando que, cuando la confianza se pone a prueba, cualquier reunión entre amigos puede tomar un rumbo completamente inesperado.

La obra es reconocida por su éxito internacional y por conectar con espectadores de distintas generaciones. “El Favor” aterriza en la isla como una de las propuestas teatrales más esperadas de la temporada.