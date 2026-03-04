Jasond Calderón tirará al medio a los panas

En Puerto Rico el nombre popular que se la da a un amigo es la palabra “pana”. Todos y todas tenemos un pana, con quien compartimos gran parte de nuestras vivencias, complicidad y hasta creamos la familia elegida.

Inspirado en las aventuras con sus panas, el actor y comediante Jasond Calderón regresa a las tablas del país con su stand-up “El pana mío”, el próximo 14 de marzo de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El comediante se prepara para tirar al medio a los panas y también confesar algunas de sus intimidades e historias.

“Todo el mundo tiene un pana o una pana que conoce a otro pana que por ejemplo es que te puede conseguir taquillas, te puede ayudar con la cita médica o fulana es la pana… de esas vivencias que uno tiene con los panas y esas historias inimaginables que ocurren con la amistad entre panas”, mencionó el artista que en febrero, además, participa en el comedia “3 Damas y un gigoló”.

Aunque esta pieza no es el primer unipersonal del comediante del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, es sin embargo es el primero armado y pensado como una producción teatral.

En su caso Calderón reveló que tiene un grupo de amigos que considera sus hermanos a quienes conoció en el Colegio La Salle en Bayamón y el vínculo continúa presente. Ese grupo de amigos, es más pequeño que el resto de amistades que llama panas, pero igual afirmó que la pieza aborda historias de “los lasallistas”.

“Mi red de amigos es más cerrada y anteriormente lo he dicho que son los del Colegio La Salle en Bayamón, no sé que tuvo esa clase d 1996 pero nosotros seguimos juntos y esos son mis mejores amigos y mis hermanos. Son los padrinos de mis hijas, soy padrino de sus hijas, padrinos de boda, viajamos juntos, hacemos negocios juntos, somos familia. Han pasado más 20 a 30 años de amistad”, precisó el coanimador de “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo.

A la extensión de amistad del padre de dos adolescente se une el resto de los panas que lo ayudan en facetas laborales y personales. Ese grupo es más amplio, pero igual el actor le profesa respeto, cariño y agradecimiento.

“Ese grupo de panas es más abierto pero igual hay complicidad, cariño, confidencialidad porque son amistades que uno desarrolla en el camino de la vida. De esos mejores amigos y de los amigos que he ido conociendo hay miles de historias que contar por las que todo el mundo se puede identificar. Cualquier persona que de su boca utilice la palabra pana se puede identificar con el stand-up”, comentó el artista que lleva casi 30 años laborando en radio, música, televisión y teatro.

Jasond Calderón (alexis.cedeno)

Calderón aseguró que quienes vayan al teatro se van reír al ver que en las historias de los panas, las similitudes abundan.

Con el pecho inflado por el debut de hija

En medio de su agenda de trabajo la hija menor de Calderón lo llenó de felicidad al conocer que audicionaría para el musical “School of Rock” de BAS Entertainment. El actor trabajó con BAS Entertainment el año pasado en la puesta de escena de Shrek.

Ainhoa Calderón audicionó y fue seleccionada para el musical a partir del próximo 10 de abril en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Ainhoa recibió el email y ella sola fue la que hizo el proceso de grabar el video. Solamente una vez me lo mostró y le dije: ‘vuelve a grabar y verifica esta nota’. Lo hizo, lo envió y ella recibió la respuesta. A mi no me interesa que a ella le den trabajo porque es hija mía. Esas cosas van a llegar por su talento. Ella hizo el proceso y la cogieron. Estoy orgulloso y feliz porque esto es totalmente de ella. Los actores pasan por una experiencia que aunque uno trate de explicarlo no lo van a entender hay que vivirlo”, resaltó el actor.

Jasond y su hija menor, Ainhoa Calderón. (Suministrada)

Por lo pronto, Calderón procurará, junto a su esposa llevar a la menor a todos los ensayos y ocupar la primera fila en el estreno del musical.