El inesperado beso de Aylín Mujica y Jasond Calderón que enciende las redes
El gracioso momento ocurrió en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo
4 de febrero de 2026 - 9:44 AM
Tremendo reperpero se formó anoche en el segmento “Gato encerrado con la Dra. Apolo”, del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, cuando la actriz cubana Aylín Mújica le plantó un beso al puertorriqueño Jasond Calderón, quien estaba interpretando al personaje de Marco Aurelio Buenaventura. Este gesto provocó un revuelo en el público y en el resto de los actores, incluyendo a Raymond Arrieta.
“¡Tremendo beso! Qué suerte tiene Marco Aurelio", señaló un post en la cuenta de Telemundo Puerto Rico en las redes sociales. Esto provocó reacciones de seguidores de la cuenta como “Jasond Calderón no se lo esperaba”; “Cuando yo sea grande quiero ser como Jasond Calderón... obligaooo”; “Qué suerte tiene ese” y “Quiero ser tu…”, entre otros.
Mújica estuvo acompañada por la actriz venezolana Sonya Smith, quienes están en la isla promocionando la comedia “3 damas y gígolo”, que se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En dicha obra compartirán el escenario con Calderón y con la actriz puertorriqueña Karla Monroig.
Algo parecido ocurrió la semana pasada, cuando la modelo y ex Miss Universo, Zuleyka Rivera, visitó el programa para promover la película puertorriqueña “Perla” en la cual hace el papel protagónico. En el segmento “Men and the City”, Rivera también puso en aprietos a uno de los personajes de Calderón, que también causó risas y alboroto entre los talentos y el público.
“Raymond y sus amigos” se transmite todos los martes a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico.
