EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El inesperado beso de Aylín Mujica y Jasond Calderón que enciende las redes

El gracioso momento ocurrió en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo

4 de febrero de 2026 - 9:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Aylín Mújica, a la izquierda, apareció junto a Jasond Calderón en el programa "Raymond y sus amigos".
La actriz Aylín Mújica, a la izquierda, apareció junto a Jasond Calderón en el programa "Raymond y sus amigos". (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Tremendo reperpero se formó anoche en el segmento “Gato encerrado con la Dra. Apolo”, del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, cuando la actriz cubana Aylín Mújica le plantó un beso al puertorriqueño Jasond Calderón, quien estaba interpretando al personaje de Marco Aurelio Buenaventura. Este gesto provocó un revuelo en el público y en el resto de los actores, incluyendo a Raymond Arrieta.

RELACIONADAS

“¡Tremendo beso! Qué suerte tiene Marco Aurelio", señaló un post en la cuenta de Telemundo Puerto Rico en las redes sociales. Esto provocó reacciones de seguidores de la cuenta como “Jasond Calderón no se lo esperaba”; “Cuando yo sea grande quiero ser como Jasond Calderón... obligaooo”; “Qué suerte tiene ese” y “Quiero ser tu…”, entre otros.

Mújica estuvo acompañada por la actriz venezolana Sonya Smith, quienes están en la isla promocionando la comedia “3 damas y gígolo”, que se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En dicha obra compartirán el escenario con Calderón y con la actriz puertorriqueña Karla Monroig.

Algo parecido ocurrió la semana pasada, cuando la modelo y ex Miss Universo, Zuleyka Rivera, visitó el programa para promover la película puertorriqueña “Perla” en la cual hace el papel protagónico. En el segmento “Men and the City”, Rivera también puso en aprietos a uno de los personajes de Calderón, que también causó risas y alboroto entre los talentos y el público.

“Raymond y sus amigos” se transmite todos los martes a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico.

El público del programa de comedia "Raymond y sus amigos" (RYSA) comienza a llegar a Telemundo Puerto Rico a las 5:30 p.m. para, a las 6:00 p.m., arrancar con la grabación.A las 6:00 p.m., en lugar de Arrieta, cualquier figura del equipo asume el papel de anfitrión. En esta ocasión, fue la ocurrente Joealis Filippetti. Cuando finaliza el programa, a las 10:00 p.m., el elenco separa un espacio para saludar al público y tomarse fotografías.
1 / 10 | Los secretos detrás de la producción de "Raymond y sus amigos" . El público del programa de comedia "Raymond y sus amigos" (RYSA) comienza a llegar a Telemundo Puerto Rico a las 5:30 p.m. para, a las 6:00 p.m., arrancar con la grabación. - Alexis Cedeño Laboy
Raymond ArrietaRaymond y sus amigosAylín MujicaJasond Calderón
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
