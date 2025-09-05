Para Jasond Calderón el mejor estilo está en la actitud

Hablar de moda es referirse a una tendencia general impuesta por la sociedad, y es pasajera. El estilo, sin embargo, es lo que te identifica del resto y está ligado a la personalidad y a la seguridad con la que luces lo que vistes.

El estilo, de igual modo, va mucho más allá de la vestimenta. Es una actitud y modo de comportarse que hace que cada persona sea original y distinta a las demás.

“La actitud es lo más importante que puedes tener, igual que una sonrisa por la mañana, igual que la seguridad que proyectas cuando entras a un sitio o conoces a una persona. Además de tu educación, tus aficiones, tu actitud es lo que te define”, sostuvo el presentador y comediante Jasond Calderón, quien el pasado 22 de agosto, día de su cumpleaños, lanzó su línea de ropa “Eight22″.

Según el coanimador de “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo, la marca vivía en su mente desde hace mucho tiempo. Gracias al impulso de amigos y colegas como El Conciertólogo y Pamela Noa, se lanzó.

PUBLICIDAD

“A mí me gusta vestirme bien siempre, me gusta la moda, quizás no lo estrambótico o lo que parezca súper ‘edgy’, pero sí me gusta estar bien vestido, bien combinado, lucir buenas telas y por eso decidí hacerlo”, contó Calderón en entrevista con El Nuevo Día.

Con el fin de respetar a los grandes del diseño de moda, el actor se decantó por piezas ya creadas y le añadió frases de su autoría. Esto, adelantó, lo piensa replicar en todos los productos que integre en el camino.

“Hay que respetar a los que sí tienen conocimiento y educación en el diseño. Por eso, lo que hice fue complementarlo con mensajes”, dijo.

Después de este primer gran paso, el multifacético pretende convertir la marca en un ícono de la moda nacional. Las piezas, hasta el momento, están disponibles para jóvenes y adultos.

Bajo el lema “Wear your mindset”, Calderón busca ir más allá de la moda con piezas que transmiten actitud, confianza y motivación. Con diseños minimalistas, frases impactantes y pura versatilidad, la marca invita a las personas a vestir no solo con ropa, sino con mentalidad positiva y carácter.

La primera colección incluye camisetas y sudaderas con mensajes como “Con talento entras. Con carácter te quedas” y “Tu actitud es tu mejor outfit”. Esto reafirma la esencia de la marca.

“Eight22″ ya está disponible en línea a través de eight22-shop.fourthwall.com.