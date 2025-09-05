Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
80°despejado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Para Jasond Calderón el mejor estilo está en la actitud

El animador y comediante su línea de ropa, “Eight22″, el pasado 22 de agosto, día de su cumpleaños

5 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jasond Calderón siempre ha sido amante del buen vestir. (Vanessa Serra Díaz)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hablar de moda es referirse a una tendencia general impuesta por la sociedad, y es pasajera. El estilo, sin embargo, es lo que te identifica del resto y está ligado a la personalidad y a la seguridad con la que luces lo que vistes.

RELACIONADAS

El estilo, de igual modo, va mucho más allá de la vestimenta. Es una actitud y modo de comportarse que hace que cada persona sea original y distinta a las demás.

“La actitud es lo más importante que puedes tener, igual que una sonrisa por la mañana, igual que la seguridad que proyectas cuando entras a un sitio o conoces a una persona. Además de tu educación, tus aficiones, tu actitud es lo que te define”, sostuvo el presentador y comediante Jasond Calderón, quien el pasado 22 de agosto, día de su cumpleaños, lanzó su línea de ropa “Eight22″.

Según el coanimador de “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo, la marca vivía en su mente desde hace mucho tiempo. Gracias al impulso de amigos y colegas como El Conciertólogo y Pamela Noa, se lanzó.

“A mí me gusta vestirme bien siempre, me gusta la moda, quizás no lo estrambótico o lo que parezca súper ‘edgy’, pero sí me gusta estar bien vestido, bien combinado, lucir buenas telas y por eso decidí hacerlo”, contó Calderón en entrevista con El Nuevo Día.

Con el fin de respetar a los grandes del diseño de moda, el actor se decantó por piezas ya creadas y le añadió frases de su autoría. Esto, adelantó, lo piensa replicar en todos los productos que integre en el camino.

“Hay que respetar a los que sí tienen conocimiento y educación en el diseño. Por eso, lo que hice fue complementarlo con mensajes”, dijo.

Después de este primer gran paso, el multifacético pretende convertir la marca en un ícono de la moda nacional. Las piezas, hasta el momento, están disponibles para jóvenes y adultos.

Bajo el lema “Wear your mindset”, Calderón busca ir más allá de la moda con piezas que transmiten actitud, confianza y motivación. Con diseños minimalistas, frases impactantes y pura versatilidad, la marca invita a las personas a vestir no solo con ropa, sino con mentalidad positiva y carácter.

La primera colección incluye camisetas y sudaderas con mensajes como “Con talento entras. Con carácter te quedas” y “Tu actitud es tu mejor outfit”. Esto reafirma la esencia de la marca.

“Eight22″ ya está disponible en línea a través de eight22-shop.fourthwall.com.

El actor Jasond Calderón y el comunicador Carlos McConnie, formarán parte del espacio mañanero que también cuenta con Ivonne Orsini, Jacky Fontánez y Pamela Noa como copresentadoras.Desde hoy, los segmentos, la energía y el entusiasmo del proyecto, que pertenece al departamento de Noticias del Canal 2, se dividirá entre los cinco.La familia de “Hoy día Puerto Rico”, agrandada, concluyó la mañana, como todos los días, en la cocina con la chef Marilyn López. Grenda Rivera y Elizabeth Robaina en sustitución de Roberto Cortés, quien está de vacaciones, igual, recibieron a los nuevos integrantes con mucha alegría.
1 / 10 | Fotos: Crece la familia de "Hoy día Puerto Rico" con la integración de Jasond Calderón y Carlos McConnie . El actor Jasond Calderón y el comunicador Carlos McConnie, formarán parte del espacio mañanero que también cuenta con Ivonne Orsini, Jacky Fontánez y Pamela Noa como copresentadoras. - Josian Bruno/GFR MEDIA
Tags
Jasond Calderón Moda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: