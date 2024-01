Se acabó la espera. Según anunciaron desde finales del año pasado, esta mañana, finalmente, el programa “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo, reveló la identidad de los dos nuevos integrantes de su equipo de coanfitriones.

El actor Jasond Calderón y el comunicador Carlos McConnie, formarán parte del espacio mañanero que también cuenta con Ivonne Orsini, Jacky Fontánez y Pamela Noa como copresentadoras. Desde hoy, los segmentos, la energía y el entusiasmo del proyecto, que pertenece al departamento de Noticias del Canal 2, se dividirá entre los cinco.

Este diario fue invitado - en exclusiva- a la bienvenida de los nuevos talentos. En las redes sociales y detrás de las cámaras del “show” fueron muchos los que manifestaron su alegría con la noticia.

“Me siento bien contento, sorprendido y agradecido porque uno comienza a trabajar y de inmediato los compañeros ven el trabajo que uno está realizando y permiten que uno continúe creciendo. Y, pues, dentro de mi familia, dentro de mi canal, dentro de Telemundo, me han dado más oportunidades y, pues, las he aceptado con gusto y más con estas compañeras con las que ya he trabajado anteriormente”, dijo Calderón en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Aunque no está acostumbrado a madrugar, reveló el integrante de “Raymond y sus amigos”, esta nueva encomienda lo motiva a despertar temprano. Además, la personalidad de sus nuevas compañeras, también contribuye a comenzar el día animado.

“Con Pamela, Jacky e Ivonne ya es suficiente energía. Yo solo estoy aportando un poco más a la energía de ellas. Creo que Carlos es el que nos balancea”, opinió el también cantante con humildad.

McConnie, quien es más calmado, pero sus compañeras aseguran que “lleva la música por dentro”, no dejó de mirar el reloj del estudio. “El primero (programa) es el más difícil”, expresó a las 9:42 a.m.

Quien fue catalogado como el soltero más codiciado de Puerto Rico en el 2010, se refería a la primera aparición en la pantalla desde una nueva producción. En experiencia, como dicen, el también modelo, está “cura’o de espanto”.

Con más de 20 años presente en la pantalla, el comunicador de 43 años afirmó que se siente “bien feliz, bien contento de poder formar parte de este proyecto. Es uno de los programas de televisión puertorriqueños que yo veo, que me gusta el formato, y que entiendo que yo encajo bien en él”.

Si bien es cierto que este no es el primer proyecto mañanero de McConnie en la televisión, madrugar tampoco lo distingue. Con la llegada de la madurez, sin embargo, su “reloj biológico” lo saca de la cama cada día más temprano.

“Aquí, creo que cada cual tiene como que su rol y su personalidad, y todos somos un poco diferentes, pero nos llevemos bien y nos complementemos. Eso es lo que va a hacer de este programa algo exitoso, o sea, la diversidad de opiniones, la diversidad de personas, la diversidad de personalidades”, detalló el expresentador de “Acceso total” de Telemundo Nueva York.

PUBLICIDAD

El actor aprovechó la conversación con este medio para invitar a la audiencia a que los acompañe todas las mañanas, “que disfruten del programa, que apoyen a la programación puertorriqueña y ojalá que sea un proyecto que dure muchos, muchos años”.

La transmisión del debut de la nueva temporada de “Hoy día” corrió con normalidad. Los pocos ensayos previos bastaron para que los cinco talentos se mostraran ante las cámaras como si hubieran hecho equipo desde el día uno.

Los chistes, las bromas y el intercambio de experiencias, la típica dinámica de un programa en vivo en pausa comercial, estuvo presente. Al igual que desde sus inicios, el equipo técnico y de producción mantuvo el control y se apuntó otro éxito.

“Tengo que decirte que por alguna razón bien curiosa me siento como si fuese el primer día del programa. Te voy a explicar. La programación de ‘Hoy día Puerto Rico’ ha tenido cambios. Pero, en este momento, siento como que es otra cosa. Siento que es la misma esencia, pero otro ‘show’. Te lo juro que esta mañana hasta las maripositas en el estómago sentí”, reveló Orsini, quien ha liderado el espacio desde sus inicios.

La también abogada sostuvo que no se puede aguantar a escuchar las opiniones de sus compañeros en la sección “Punto de vista”, por ejemplo,

“Yo pienso que van a aportar algo bueno, van a aportar algo interesante, incluso en los temas de discusión que tenemos nosotras. Yo tengo mucha curiosidad de escucharlos a ellos. Yo creo que siempre hablamos por los hombres, o por lo menos, yo vivo con mi esposo, con los muchachos, así que siempre que traemos los temas, yo soy pro mujer y soy pro hombre. Pero, escucharlos a ellos, me da mucha curiosidad”, dijo la exreina de belleza.

PUBLICIDAD

/

A Noa, que no hay cosa en el mundo que le guste más que reír, según sostuvo, celebró que la vida siga juntándola con gente que la hace feliz.

“Tú sabes, Jacky, Ivonne y yo ya teníamos una amistad y fuera del aire, pues somos panas. Y, en este caso, yo no conocía a Carlos, lo conocí y fue súper el clic, de una, pero a Jasond sí. Yo había hecho teatro con Jasond. De hecho, Jasond es el que hace la voz oficial de nuestro programa de radio, en ‘Molusco y los reyes de la punta’”, expuso la locutora.

La también empresaria describió que esta nueva faceta la describe como “trabajar con tus panas. Eso es lo mejor que hay”.

Finalmente, Fontánez agregó que, al igual que todos, esta nueva temporada del programa la mantiene “contenta y animada”.

“Sobre todas las cosas, estamos apoyándonos para poder engranar y que eso, pues se proyecte en cámara. Yo creo que, en lo que va del programa, se ha logrado”, aplaudió.

La comunicadora, quien también se destaca en “La mesa” de “Día a día” cumplirá su primer año en Telemundo Puerto Rico en el mes de febrero. En esa línea, reafirmó su compromiso de “continuar dándolo todo” en las producciones.

“Al igual que siempre, estoy agradecida y contenta por la oportunidad. Como te he mencionado en otras conversaciones, siempre quise hacer esto, este era mi sueño, estar aquí, en Telemundo. Yo siento que todavía me quedan muchas cosas más por hacer y seguir creciendo dentro de lo que es la industria”, aseguró con entusiasmo.

PUBLICIDAD

La familia de “Hoy día Puerto Rico”, agrandada, concluyó la mañana, como todos los días, en la cocina con la chef Marilyn López. Grenda Rivera y Elizabeth Robaina en sustitución de Roberto Cortés, quien está de vacaciones, igual, recibieron a los nuevos integrantes con mucha alegría.