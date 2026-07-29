Doce destacados artistas plásticos puertorriqueños forman parte de la exhibición “Arte Hermandad Exposición Colectiva”. El arquitecto y ceramista Jaime Suárez junto a su pieza “Las ciudades perdidas en barro”, de 2025.

1 / 6 | Doce destacados artistas plásticos puertorriqueños forman parte de la exhibición “Arte Hermandad Exposición Colectiva”. El arquitecto y ceramista Jaime Suárez junto a su pieza “Las ciudades perdidas en barro”, de 2025. - Suministrada

La cooperativa de ahorro y crédito TUCOOP reafirmó su compromiso con la cultura, la educación y el civismo mediante la apertura de “Arte Hermandad Exposición Colectiva”, efectuada el sábado 18 de julio de 2026 en sus instalaciones localizadas en la avenida R.H Todd de San Juan.

Según se informó, la exhibición reúne una selección del trabajo de doce destacados artistas plásticos puertorriqueños, a quienes hermana pertenecer a la prestigiosa fraternidad Phi Eta Mu.

Entre los artistas y fraternos se encuentran: Antonio Martorell, Jaime Suárez, Rafael Trelles, Edgard Rodríguez Luiggi, José “Piti” Gutiérrez, Julián Rodríguez Jirau, Paul Vivoni Alcaraz, José “Joey” Santiago Macaya, Pedro Muñoz Marín, Ronnie Olabarrieta, Carlos Mercado y Robert Luis Tort Solá, cuyas pinturas, grabados y esculturas engalanaron los espacios de TUCOOP, durante la actividad a la que fue invitada la matrícula activa de la Phi Eta Mu.

“Fue el amigo José “Chilo” Andreu, veterano coleccionista de arte y fraterno, quien trajo a mi atención el nutrido grupo de miembros de la fraternidad que se destacan en las artes plásticas. Cuando comenzó a mencionar sus nombres y logros, este servidor, junto al licenciado Gerardo Bosques, vicepresidente de la junta de directores de TUCOOP, entendimos que había que realizar esta exposición", manifestó en declaraciones escritas, Luis Fernando Toledo Bayouth, presidente de la junta de directores TUCOOP, quien al igual que Bosques pertenece a la histórica fraternidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, señaló que a lo largo de la historia han sido muchos los miembros de la fraternidad Phi Eta Mu que se han destacado en la política, la economía, las leyes y la medicina entre otros campos. Sin embargo, indica que no se había resaltado el legado de los fraternos que han dedicado su vida y talento a las artes plásticas, lo cual “es igual de encomiable y de necesario para el país”.

“Arte Hermandad Exposición Colectiva” abrirá al público general el 4 de agosto de 2026 durante la celebración del Martes de Galería en Santurce, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Será una de las paradas oficiales de las guaguas que realizan el circuito entre galerías.

Apertura memorable

Durante la tarde del 18 de julio, sobre un centenar de fraternos acompañados de sus familias pudieron admirar la impresionante selección de piezas de arte de primer nivel, al tiempo que tuvieron la oportunidad de conversar con los artistas, cambiando de impresiones tanto sobre el arte como sobre sus vivencias como parte de la Phi Eta Mu.

“Este evento se realiza con la colaboración de tres capítulos de fraternos exalumnos, a saber: el Capítulo Pepín Villares, de Caguas; Capítulo Pelayo Román Benítez, de Guaynabo; y de San Juan, el Capítulo Rafael Pérez Balzac”, explicó Bosques.

“La fraternidad Phi Eta Mu surgió en 1923 en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como un movimiento estudiantil, para velar por el bienestar y los derechos de los estudiantes dentro de la universidad. Desde su fundación ha tenido, además, como rol principal ayudar a la comunidad. En ese sentido, TUCOOP está en sintonía con estos valores, enfocados en apoyar a los estudiantes y las artes. Es por eso que contamos con una beca para estudiantes de maestría de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, al tiempo que becamos a estudiantes que integran la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico”, expresó Toledo, por su parte.

PUBLICIDAD

Toledo destacó la presencia en el evento de Antonio Bonilla, presidente de la fraternidad; y Pedro Bibiloni, próximo presidente. Agradeció además al señor José “Chilo” Andreu, a quien describió como su mentor en la apreciación y valoración de las artes y por ser un entrañable amigo de su familia.

“Gracias a este caballero, fraterno también, quien me ilustró en cuánto a los grandes artistas de Puerto Rico que pertenecen a la fraternidad Phi Eta Mu. Él encendió la chispa para que esta colectiva se materializara”, agregó.

De acuerdo a lo informado, el montaje de la exposición estuvo a cargo de la escultora, pintora y ceramista Ivonne Pratts. Cada artista fraterno fue obsequiado con una pieza exclusiva confeccionada por el artista, artesano y también fraterno Enrique “Kikito” Fuentes Mattei, quien creó en madera unas paletas personalizadas destacando junto al nombre del artista, su capítulo y año de ingreso a la Phi Eta Mu.