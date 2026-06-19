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Corredor Afro reabre la exposición “Honrando nuestras aguas sagradas”

La muestra colectiva reúne a 28 artistas en un acto de memoria, espiritualidad y resistencia afrodescendiente

19 de junio de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Exposición "Honrando nuestras aguas sagradas". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En el corazón de Piñones, el Corredor Afro la exposición “Honrando nuestras aguas sagradas”, una muestra colectiva que reúne a veintiocho artistas en un poderoso acto de memoria, espiritualidad, creación y reimaginación.

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Inspirada en la premisa “We were born on the water. We come from the people who refused to die” —de Nikole Hannah-Jones y Renée Watson— la exposición propone una lectura afrocentrada de las aguas como archivo vivo de la historia, espacio de tránsito y portal de renacimiento. Desde los ríos de África hasta las costas del Caribe, las aguas emergen como testigos de travesías forzadas, pero también como territorios de resistencia, sanación y continuidad ancestral.

La muestra surge como continuación del encuentro interdisciplinario "Honoring Sacred Waters: Gathering African Wisdom, Creativity and Power Fête", celebrado en Santa Cruz, Islas Vírgenes, y se articula en diálogo con las exhibiciones hermanas presentadas en ORI Micro Galería Afro en Santurce. En esta nueva iteración en la Casa Afro del Corredor Afro, la exposición expande su alcance territorial y simbólico, convocando múltiples lenguajes visuales para honrar mares, ríos, manglares, lagunas y humedales como rutas históricas de supervivencia, espiritualidad y liberación.

Desde las cosmovisiones afrocentradas, el agua es entendida como entidad sagrada, vinculada tanto al nacimiento como a la transición espiritual. En este contexto, figuras como Yemayá, Oshún, Oyá y Mami Wata encarnan la relación profunda entre agua, cuerpo, territorio y memoria, reafirmando prácticas vivas que han resistido la colonialidad, la censura espiritual y el borrado histórico.

A través de una perspectiva crítica de descolonización y des-europeización del conocimiento, la exposición propone un espacio para reconfigurar las narrativas históricas desde las epistemologías negras y afrodescendientes, reconociendo el papel central de la espiritualidad, el arte y la cultura en la supervivencia colectiva.

Exposición "Honrando nuestras aguas sagradas".
Exposición "Honrando nuestras aguas sagradas". (Suministrada)

Reapertura

Fecha: viernes, 19 de junio de 2026, en conmemoración de Juneteenth

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Casa Afro, Corredor Afro, Piñones

Presentación musical: Bomba Yemayá

DJ y sonido: The Legendary MiC

Frituras y refrigerios: Disponibles para la venta a precios solidarios

Entrada: Libre de costo para todo el público

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Exposiciones de arte
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