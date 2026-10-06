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“A Chorus Line” presenta sus últimas funciones en la isla

La producción sube a escena del 9 al 11 de octubre en el CBA en Santurce

6 de octubre de 2026 - 11:20 AM

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La pieza teatral arrancó el pasado 2 de octubre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El pasado fin de semana, el musical en español “A Chorus Line” causó sensación en sus presentaciones en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

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El público que asistió salió entusiasta y emocionado, por el tipo de producción que subió a escena.

Es por ello que la última oportunidad para poder disfrutar de una de las obras más premiadas y queridas en la historia de Broadway será este próximo fin de semana del 9 al 11 de octubre en el CBA.

La producción ha sido ganadora de 9 Premios Tony y el Premio Pulitzer. El musical cumple 50 años y sigue tan vigente como el primer día, porque habla de nuestros sueños, de miedos, de esa lucha incansable por lograr un lugar donde brillar.

“A Chorus Line”, del legendario libro de James Kirkwood Jr. y Nicholas Dante, es la historia de 17 actores en audición pero solo ocho quedarán en la línea. Una historia real, intensa y profundamente humana que te hará reír, llorar y mirarte a ti mismo.

El elenco de A Chorus Line esta compuesto por actores netamente puertorriqueños, con una trayectoria impecable dentro del teatro musical en y fuera de Puerto Rico, algunos de ellos han participado en musicales en Broadway. Entre este destacado grupo de actores que componen el elenco está: Tita Guerrero (Larry), Francis Rosa (Zack), Ricardo E. Arribas (Gregg), Nydia Resto Arroyo (Bebe), Ana Trigo (Maggie), Jazael Rodríguez (Bobby), Ivana Méndez Pabón (Cassie), Josué Yomar Torres (Don), Vin Ramos (Richard), Héctor A. Beltrán (Mark Anthony), Christian Medina (Al), Zuleyka Pagán (Connie), Natalia Mejía Lugo (Kristine), Allison Trinta (Judy), Amanda Rodríguez (Diana), Nicole Angelis (Val), Sonya Hernández (Sheila), Javier Iván (Paul ) e Ignacio Torres (Mike).

Este elenco de 19 talentos excepcionales que lo dejan todo en el escenario, acompañados por una orquesta en vivo bajo la dirección del maestro Rubén Amador cuentan con la dirección escénica de Ismanuel Rodríguez, la dirección vocal de Pedro José, coreografía de Danny Lugo, regiduría y asistencia de dirección de Cristina Robles, diseño d escenografía y luces Israel Franco Müller, Aren Miguel Soto está a cargo del diseño de vestuario, Sylvia Batista como Gerente de Producción, Derek Díaz - Productor Asociado, en una producción de Raymond Gerena para Casa Productora.

Las funciones son viernes 9 de octubre a las 8:00 p.m., sábado, 10 de octubre a las 8:00 p.m. y el domingo, 11 de octubre a las 4:00 p.m.

Boletos disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes

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TeatroCentro de Bellas Artes de Santurce
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