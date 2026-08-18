Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
18 de agosto de 2026
89°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se abren nuevas funciones de “Qué Loca Familia”

La comedia llegará al Centro de Bellas Artes de Santurce y Juana Díaz

18 de agosto de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El elenco de la obra "Qué Loca Familia". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras el éxito de su estreno en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la comedia “Qué Loca Familia” anuncia nuevas presentaciones en Puerto Rico. La producción llegará el sábado, 12 de septiembre, a las 8:30 p.m. al Centro de Bellas Artes de Santurce, y el sábado, 3 de octubre, a las 8:30 p.m. al Centro de Bellas Artes de Juana Díaz.

RELACIONADAS

La pieza cuenta con un elenco integrado por Jorge “Molusco” Pabón, en el personaje de Camilo; Ocean Pabón, como Josué; Paula Pabón, como Amanda; Luis Arroyo, como Rafa; Angie Rivers, como Sebastián; Juliana Rivera, como Marisol; Carlos Vega, como Robert; y Naymed Calzada, como Titi Milli.

Escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, “Qué Loca Familia” presenta, desde la comedia, una familia en la que convergen distintas personalidades, generaciones y maneras de ver la vida. La historia aborda situaciones y dilemas con los que el público puede identificarse, entre ellos la decisión de quedarse en Puerto Rico o emigrar, la elección de una carrera profesional, los retos del mercado laboral y las distintas formas de enfrentar el duelo.

La trama se desarrolla en el apartamento de un padre y su hija, donde también conviven un hermano e hijo, otra hermana y los amigos de los jóvenes, dando paso a una peculiar familia extendida. A través de sus personajes, la obra explora los conflictos y enredos que surgen de la convivencia, mientras incorpora situaciones de actualidad y cotidianas, como la sequía.

Con un ritmo dinámico que combina bromas, tensiones y momentos inesperados, el elenco también incorpora elementos de improvisación y reacciones espontáneas del público, lo que aporta frescura a cada función.

La propuesta teatral reúne a actores de distintas generaciones y nuevos talentos, creando un contraste de perspectivas que sirve como reflejo de algunos de los retos de la sociedad actual, recordando que, detrás de las diferencias y los conflictos, ninguna familia es perfecta.

Las personas interesadas en asistir a las nuevas funciones de “Qué Loca Familia” pueden obtener información y acceder a boletos a través de Molusco.com.

Tags
Obras de teatroComedia
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: