Se abren nuevas funciones de “Qué Loca Familia”

Tras el éxito de su estreno en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la comedia “Qué Loca Familia” anuncia nuevas presentaciones en Puerto Rico. La producción llegará el sábado, 12 de septiembre, a las 8:30 p.m. al Centro de Bellas Artes de Santurce, y el sábado, 3 de octubre, a las 8:30 p.m. al Centro de Bellas Artes de Juana Díaz.

La pieza cuenta con un elenco integrado por Jorge “Molusco” Pabón, en el personaje de Camilo; Ocean Pabón, como Josué; Paula Pabón, como Amanda; Luis Arroyo, como Rafa; Angie Rivers, como Sebastián; Juliana Rivera, como Marisol; Carlos Vega, como Robert; y Naymed Calzada, como Titi Milli.

Escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, “Qué Loca Familia” presenta, desde la comedia, una familia en la que convergen distintas personalidades, generaciones y maneras de ver la vida. La historia aborda situaciones y dilemas con los que el público puede identificarse, entre ellos la decisión de quedarse en Puerto Rico o emigrar, la elección de una carrera profesional, los retos del mercado laboral y las distintas formas de enfrentar el duelo.

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La trama se desarrolla en el apartamento de un padre y su hija, donde también conviven un hermano e hijo, otra hermana y los amigos de los jóvenes, dando paso a una peculiar familia extendida. A través de sus personajes, la obra explora los conflictos y enredos que surgen de la convivencia, mientras incorpora situaciones de actualidad y cotidianas, como la sequía.

Con un ritmo dinámico que combina bromas, tensiones y momentos inesperados, el elenco también incorpora elementos de improvisación y reacciones espontáneas del público, lo que aporta frescura a cada función.

La propuesta teatral reúne a actores de distintas generaciones y nuevos talentos, creando un contraste de perspectivas que sirve como reflejo de algunos de los retos de la sociedad actual, recordando que, detrás de las diferencias y los conflictos, ninguna familia es perfecta.