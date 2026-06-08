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Jorge Pabón “Molusco” y sus hijos Paula y Ocean regresan juntos al teatro

En la comedia “Qué Loca Familia” participan Juliana Rivera, Carlos Vega, Naymed Calzada, Luis Arroyo y Angie Rivers

8 de junio de 2026 - 2:27 PM

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Elenco de la comedia teatral lo integran Carlos Vega, Naymed Calzada, Luis Arroyo, Angie Rivers, Paula Pabón, Juliana Rivera, Ocean Pabón y Jorge Pabón "Molusco". (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El productor y locutor Jorge Pabón “Molusco” y sus hijos Ocean y Paula Pabón regresan al teatro con la comedia “Qué Loca Familia” Centro de Bellas Artes de Caguas.

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El regreso de la familia Pabón a las tablas del país responde precisamente a que Paula retomó el proyecto del podcast con su familia y desea realizar una nueva obra teatral, según contó a su padre en la emisión del proyecto Los Pabón.

La pieza de comedia subirá a escena el sábado, 15 de agosto a las 8:30 p.m. con una propuesta teatral cargada de humor, emociones y un mensaje sobre la importancia de la unión familiar. Los boletos están disponibles a través de molusco.com.

El elenco está compuesto por “Molusco”, Ocean, Paula Pabón, Luis Arroyo, Angie Rivers, Juliana Rivera, Carlos Vega y Naymed Calzada.

“Qué Loca Familia” es una obra que me toca de cerca porque nos recuerda que ninguna familia es perfecta. Todos tenemos diferencias, situaciones difíciles y momentos de locura, pero al final el amor, la unión y el apoyo mutuo son los que nos mantienen juntos. Volver a compartir el escenario con mis hijos, Ocean y Paula, hace que esta experiencia sea aún más especial y significativa para mí. Estoy seguro de que el público se va a identificar con esta historia, se va a reír muchísimo y también se llevará un mensaje muy bonito sobre la importancia de la familia”, indicó Pabón en declaraciones escritas.

La comedia escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, presenta una historia que busca ser el vehículo para hablar de temas que muchas veces las familias prefieren callar. La trama transcurre en el apartamento de un padre y sus dos hijos, quienes reciben la noticia del regreso de un tío que llevaba tiempo desaparecido, provocando que todos los planes cambien y salgan a flote emociones escondidas.

A la historia se suman una tía alocada que no ha encontrado el amor, los amigos de los hijos que, entre bromas, tensiones y momentos inesperados, lleva a los personajes a reflexionar sobre las pérdidas, la convivencia y el poder del amor como punto de encuentro.

“Qué Loca Familia” propone una mirada divertida y emotiva a la realidad de muchas familias intensas, distintas, pero capaces de encontrar en la unión una forma de seguir adelante. La obra combina situaciones cotidianas, conflictos familiares y mucho humor para ofrecer una experiencia teatral pensada para el disfrute de todos.

Para más información y compra de boletos se debe acceder a www.molusco.com.

Tags
Jorge PabónMoluscoPadres
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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