¿Cuándo es “La Velada del Año”?: lo que debes saber del evento de Ibai Llanos

Ibai Llanos anunció mediante sus redes sociales el lanzamiento de "La Velada del Año 6″, la cual reunirá a diferentes personalidades del mundo del streaming español y latinoamericano arriba del ring. Ahora los fanáticos quieren saber cuándo será y cómo verla online.

¿Cuándo es La Velada del Año?

El influencer y streamer español indicó que La Velada del Año tendrá lugar el sábado 25 de julio en la Cartuja, Sevilla. Está previsto que inicie a las 19 (hora de España) y, según indicaron, no hay una duración fija de finalización, ya que la edición quinta que se realizó en 2025 empezó a las 19.30 y se dilató hasta las 2.30 de la madrugada.

¿Dónde ver La Velada del Año?

Ibai transmitirá el evento mediante sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos). Además, diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.

Detalles de la Velada del Año

Este evento propone combates entre streamers hispanos. El mismo cuenta con cinco enfrentamientos entre hombres y otros cinco con mujeres. Asimismo, el espectáculo tendrá artistas invitados para ofrecer shows musicales.

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Según El Mundo, ya se agotaron las 80,000 entradas disponibles. Cabe recordar que cada duelo es de carácter estelar y habrá enfrentamientos entre Latinoamérica y España.

Entre los artistas invitados para cantar, se espera que estén: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Además, habría sorpresas que todavía no se confirmaron.

Quiénes participan de La Velada del Año 6