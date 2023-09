La pieza teatral “Adolescente, la obra” ha resultado ser un éxito en las funciones que ha presentado el pasado 2, 3, 9, 10 y 16 de de septiembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, las cuales se llenaron a capacidad, a la vez que celebran que abrió una séptima función el para el 16 de diciembre.

Sus protagonistas, los hermanos Ocean y Paula Pabón, demostraron que brillan con luz propia, aun cuando su padre, Jorge Pabón “El Molusco” es una de las figuras más populares en el país donde habitan.

En esta comedia familiar, cuya función más reciente fue celebrada el pasado sábado, contó con la sorpresa de Claudia Morales, su madre, quien hizo una aparición en escena, bajo el libreto y la dirección de Carlos Vega.

“No puedo sentir otra cosa que felicidad, orgullo y agradecimiento”, había mencionado Morales como espectadora, en una de sus publicaciones anteriores en Instagram, con varias fotos en las que incluía a sus hijos y el resto del elenco en escena.

Sin embargo, en la función del pasado sábado, la madre de Ocean y Paula y exesposa de “El Molusco” hizo entrada de la mano de Vega, en medio de una escena donde también estaba Alí Warrington, Norwill Fragoso, Naymed Calzada y Robert “Fantacuca” Maldonado, lo que provocó gritos, risas y la ovación del público. Por lo que se pudo apreciar, a sus hijos no se le despintaba la cara de asombro.

“Una bromita que nos hicieron hoy en la 6ta función de “Adolescente La Obra” cuando @elcanallavega sale de la mano de Clau, la mamá de @oceanpabon y @paulapabonn simulando que son los nuevos vecinos de mi nueva casa. Honestamente les quedó a otro nivel”, compartió el anfitrión del programa radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM, a través de su cuenta de Instagram.

Como es de conocimiento público, el locutor radial anunció en el pasado mes de abril que se divorciaría de la madre de sus dos hijos, tras 20 años de matrimonio. Aunque en ese momento mencionó que la separación había sido una “difícil decisión”, agregó que llevarán el proceso con “amabilidad”, “respeto mutuo” y “apoyo” por el bien de sus hijos.

La madre de los talentosos adolescentes, utilizó sus redes para compartir algunas fotos del momento vivido y la razón por la que quiso darles esa sorpresa. Asimismo, enfatiza en lo agradecida y feliz que se siente, al saber que sus hijos son amados y respetados.

“Pondré estas fotos de un momento que disfrutamos mucho anoche y explicaré que quitaré comentarios pues no dejaré que comenten erróneamente sobre nuestras vidas en mi página. Carlos, el escritor y director de la obra, quiso que hicieramos una bromita de última función y yo dije que si solo para verles las caritas a mis niños y al público. Nada cambia porque hemos estado completos, agradecidos y felices estos 3 fines de semanas por que apoyamos, amamos y estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Amamos que los amen y que nos demuestren Respeto y cariño como individuos y como familia. Lo demás se desecha. Las opiniones de quienes no conocen razones de manera personal y solo quieren ilusionar o dañar no se les da cabida. La vida real no es novela, ni película... Gracias siempre a quiénes solo desean el bien. Se necesita haber trabajado interiormente y estar consciente de que solo trabajando en Uno Mismo es que haremos una mejor sociedad. #graciasDios”, comunicó Morales, por su parte, en su cuenta personal.

Cabe recordar que otra de las funciones tuvo la participación especial en el escenario de la estrella de la música urbana, Ivy Queen, a quien los presentes recibieron con vítores, demostrándole el gran cariño que le tiene el público puertorriqueño.

Actualmente, Pabón también produce el podcast “Adolescente” junto a Ocean y Paula.