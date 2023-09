Hay ocasiones en las que el estudiante supera al maestro. Eso lo constató hace unas semanas la actriz y educadora Norwill Fragoso, al compartir un paso de comedia con sus alumnos Ocean y Paula -quienes son hijos del locutor radial Jorge “El Molusco” Pabón- en el programa “Raymond y sus amigos”, que transmite por Telemundo.

La también comediante confiesa que estaba nerviosa pero, cuando finalmente encendieron las cámaras, resultó ser de mucha satisfacción ver a sus pupilos demostrar lo aprendido desde hace varios meses cuando aceptó esa encomienda impartirles clases de teatro.

“Ellos fueron a ensayar como todos unos profesionales. Después fueron a casa, ensayamos, y se robaron el show, nos dejaron a nosotros atrás. Así que, a mí me encanta que el estudiante supere al maestro”, reafirmó. “Yo lo que quiero siempre es que mis estudiantes me superen y que sigan compartiendo lo que aprenden en el camino. Esa es la mejor satisfacción que tiene un maestro”.

Esta experiencia en televisión también sirvió de antesala al próximo gran reto que se enfrentan con la comedia “Adolescente, la obra”, que continúa el 9, 10 y 16 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde ambos hermanos junto a su padre “El Molusco” serán los protagonistas.

Para lograr este proyecto a cabo, en donde Paula y Ocean se estrenan en las tablas, han gozado de poner de manifiesto las herramientas impartidas por Fragoso, quien describe la experiencia como una responsabilidad enorme, pero llega de mucha gratitud.

“Cuando Molusco me reúne y me dice vamos a hacer la obra, pero con la condición de que los nenes tomen clases de teatro y que fuera conmigo, obviamente dije, ‘claro, vamos pa’ encima’, porque aparte hay mucho cariño para los nenes. Ellos han demostrado que les apasiona lo que hacen. Es impresionante el amor, la disciplina, el compromiso que tienen y para mí como maestra es una bendición porque estoy trabajando con mis pupilos. Claro, me pongo igual de nerviosa porque quiero que lo hagan perfecto, pero lo están haciendo muy bien, muy bien”, reafirmó.

La figura principal del programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta”, ya había integrado de manera breve a sus hijos en su stand-up “Bajito que se ofenden” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en marzo pasado. Desde aquel momento, Fragoso los acogió y resalta la evolución que han tenido hasta el presente.

"Adolescentes" la obra (Víctor Ramos Rosado)

“Ya desde ahí los nenes eran mis estudiantes y lo estábamos asumiendo con mucha responsabilidad. De hecho, cuando a Molusco se le ocurre que hagan ese debut, ‘sencillito’ en el Choli, Paula me llama y me pregunta ‘qué hacemos’, ‘¿le decimos que sí a papi?’ Yo le dije, digan que sí, ustedes están listos, vamos pa’ encima yo voy a estar ahí con ustedes. Vamos, a poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo. Y así fue. Desde ese día, hasta lo que van a ver en ‘Adolescentes la obra’, el crecimiento y el cambio ha sido enorme”, dijo la actriz, quien junto a Alí Warrington, Naymed Calzada, Robert “Fantacuca” Maldonado, Louis Arroyo y Rossana Pabón, conforman el elenco de la obra.

Su desarrollo, asegura, que además, se ha podido constatar a través de los podcasts, que empezaron de una manera en el primer episodio y ahora se manejan muy diferente, sin dejar de lado lo genuinos que se manifiestan.

“Si hay algo que los distingue a ellos es su honestidad, pues no tienen filtro. A veces tengo que tener cuidado con todo lo que haga o diga y mi esposo igual”, dice en tono de relajo, pero a la vez con aire de seriedad. “Las clases son en mi casa y de repente les digo, ‘voy a decir esto, pero no lo pueden decir en el podcast porque ustedes todo lo dicen’. No tienen filtro. Ellos se han convertido en casa, llegan como Juan por su casa y feliz, a veces les digo, ‘bueno, ya se acabó la clase’, pero ellos se quedan ahí”, narró una de las comediantes del programa de Telemundo, “Raymond y sus Amigos”.

Mientras describe que en “Adolescente, la obra” encarna al personaje de “Zulma”, esposa de “Rosendo”, siendo maestra de Ocean y Paula, vela por su lado cada paso que dan como actores y refuerza cualquier línea o escena que deban mejorar.

“Tanto Jorge como Claudia han tenido una responsabilidad enorme para con ellos, porque les han dado el permiso de la formación teatral con responsabilidad. En el verano yo me los llevo a trabajar conmigo de voluntarios en el campamento que yo dirijo, porque yo quería también que ellos vieran de primera mano la preparación de otros jóvenes que, como ellos, están en el mismo track, y que no se quedaran con lo que yo les enseño, que puedan observar lo que otros maestros enseñan y de esa manera completar su formación”, explicó.

“El proceso ha sido un proceso formativo, académico, riguroso. Es bien gracioso, porque ya yo veía los podcast por el cariño, pero entonces después me pongo a verlos para corregirles. Cada vez que meten la pata, dicen ‘Ay, Dios mío, Norwill, perdón, perdón’. Y yo digo bueno, algo estamos haciendo bien, pero están metiéndole con todo”, aseguró.

Por otra parte, Fragoso exhortó al público a que no dejen de ir a ver a ‘Adolescente, La obra’, porque se está haciendo con mucho amor, cariño y respeto. “Para aquellos que piensan que la juventud está perdida, están equivocados. Criticamos mucho que nuestros jóvenes no se involucran en nada, pero cuando empiezan a involucrarse también lo criticamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejar de criticar y vamos a apoyar lo que produce nuestra gente”, dijo con determinación.

Sumergida en la Escuela de Padres de Puerto Rico

La actriz, quien contrajo nupcias el pasado 24 de junio tras más de 12 años de amistad con el profesor José Rivas, también está de lleno con otro proyecto, al que han llamado Escuela de Padres de Puerto Rico, LLC. con el propósito de brindar herramientas a las familias en la difícil tarea de criar a sus hijos.

“Es un proyecto que mi esposo tenía soñado desde hace 15 años porque, como es profesor, participó de una convención en Latinoamérica y descubrió que hay escuelas para padres en distintos países de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que le brindan herramientas a las familias para criar a los hijos. Porque ya tú sabes que no hay un manual para criar a los hijos. Nadie nos enseña”, comunicó.

De acuerdo con Fragoso, en el buscar el modo de cómo hacerlo y de tocar puertas, resultando infructuoso, hace dos años esta le sugirió a su esposo comenzar el proyecto a través de las redes sociales. Con la ayuda de ella y su experiencia como profesora de Teatro en la Universidad del Sagrado Corazón, comenzaron a subir cápsulas diarias, con expertos en el tema de la crianza, desde trabajadores sociales hasta consejeros y profesores, con la intención de algún día llevarlo a cabo a modo presencial.

No obstante, compartió la buena nueva de que el Colegio San Antonio de Río Piedras quiso ser la sede de este proyecto y tan reciente como el pasado 23 de agosto comenzaron a celebrar las reuniones presenciales.

“Una vez al mes vamos a provocar este encuentro. El tercer miércoles de cada mes se va a llevar a cabo una conferencia con invitados diferentes. Este mes la doy yo, el mes que viene la dará Héctor Coca, el psicólogo. Yo estoy feliz de la acogida que ha tenido. Así que crean que lo estamos haciendo bien, pero con responsabilidad también”, abundó a la vez que mencionó que han contado con el apoyo de compañía y personas para que estos encuentros sean posibles.

Tanto para Fragoso como para Rivas, se trata de un gran paso el que están dando y lo que anhelan es que cada vez sean más las personas que se unan y se beneficien.

“Hay un grito silente en nuestras familias y lo vemos con las crisis que hemos sido testigos en las últimas noticias, que hemos presenciado como país, siempre apostamos a que la educación es lo que puede erradicar este mal y para eso es el proyecto, para seguir creciendo y para formar una escuela de padres en todos los pueblos de Puerto Rico y nosotros adiestrarlo. Ese es el sueño”, anticipó.