Por lo general, existe uno que otro vecino que suele ponerle pique al vecindario en el que nos desenvolvemos a diario. Precisamente, para eso están los actores Alí Warrington, Norwill Fragoso y Naymed Calzada, quienes llegarán hasta “Adolescente, la obra”, para llenar de una amplia gama de colores la vida de Jorge “El Molusco” Pabón, junto a sus hijos Ocean y Paula.

Con esta versión teatral de “Adolescente”, el podcast, que ha gozado del favor y simpatía de adultos y jóvenes desde su lanzamiento a principios de año, es la primera vez que el veterano productor y locutor llega al teatro acompañado de sus hijos.

Calzada, una de las actrices del elenco, enfatiza que es una comedia familiar, en la que se presentarán las ocurrencias y situaciones cotidianas que se viven día a día en un hogar con adolescentes, con la que el público se podrá sentir identificado.

“Esta obra va a estar bien chévere, es para toda la familia. Con toda tranquilidad pueden llevar a sus hijos. Yo sé que hay gente que lee ‘Molusco’ y les da un poquito de temor de que se vaya a zafar algo inapropiado, y les garantizo que no. Tenemos baile, hay llanto, hay risa, o sea, es bien dinámica y hay para todo el mundo un poquito. En términos de vocabulario y de temática, que no se preocupen los papás, las mamás o los cuidadores, que no van a tener problema. Es puramente familiar”, reiteró la actriz.

La pieza teatral, que subirá a escena el 2, 3, 9 y 10 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, promete la misma dinámica que se suele dar entre padre e hijos, donde abundan las discusiones, las diferencias y la sinceridad, pero también el amor.

Naymed Calzada, interpreta al personaje de "Teresita". (Suministrada)

“Mi personaje se llama Teresita, no tiene esposo, anda de cacería. A ella le gusta otro de los vecinos y se pasa allí como echándole maíz, a ver si lo caza. Este es más conservador e inocente. Ella vive enamorada de ‘Geño’”, dijo Calzada acerca del personaje que interpreta Robert “Fantacuca” Maldonado, quien también es parte del elenco, junto a Louis Arroyo y Rossana Pabón.

Por otro lado, Fragoso conversa acerca de su personaje “Zulma”, quien hace de la esposa de Warrington, mientras aclara entre risas que lo único que la asemeja a ella de su personaje es la chispa.

“Nosotros somos unos vecinos muy particulares. El otro día, los nenes (Ocean y Paula) y Molusco estaban hablando en el podcast que los personajes caricaturescos son los de Robert, Alí y Norwill. Y no se equivocaron. Nosotros le vamos a poner la chispa al espectáculo porque los nenes están haciendo de ellos, pero nosotros estamos haciendo estos personajes pintorescos, que vienen de familia humilde, pero han conocido lo que es el dinero a través de una herencia y se creen que son muy finos, pero, bendito, tienen mucho qué aprender”, expresó la actriz, quien es parte del elenco del programa de Telemundo, “Raymond y sus Amigos”.

Los actores Alí Warrington como "Rosendo" y Norwill Fragoso como "Zulma". (Suministrada)

Sin tapujos, Warrington agrega que su personaje “Rosendo” y su esposa “Zulma”, son “unos cafres con chavos y bien ordinarios”. “Son esta pareja cachetera que se pasan peleando. Ella se pasa regañando a Rosendo, lo manda a hacer todo en la casa. Es una relación tóxica, pero que en el fondo se aman. Es un amor tóxico. A su vez, esta pareja no puede tener hijos. Son vecinos de Molusco, se pasan metidos en la casa de él, cacheteando. Allí se pasan metidos como si fuera el ‘club house’ de la urbanización y se da toda esta dinámica, Molusco, sus hijos y otros vecinos, en el asunto del cacheteo y de estar ahí metido. Es como un enredo familiar que no se termina nunca y tiene un final bien chévere”, adelantó el actor y locutor radial de “Molusco y Los Reyes de la Punta”.

Ambiente familiar en el teatro

Esta comedia fue escrita y dirigida por Carlos Vega, esposo de Calzada. Es uno de los tantos proyectos en el que este matrimonio coincide, por lo que esta actriz explica la dinámica que se da entre ambos para lograr que el ambiente profesional prevalezca y se separe del personal.

“Nosotros hemos sabido separar la iglesia del estado”, sonríe. “Así es que esto funciona. Me he cogido mis limazos como actriz y me los trago. Cierro la puerta y cuando me voy para casa, pues ya se acabó. Ahí queda porque ahí es donde uno tiene que reconocer en qué falló un poquito, porque esto es la parte profesional. Me he cogido mi limazo tal vez porque estoy un poquito atrás en líneas o porque me fui y me comí la pared, cosas que a uno se le van. Él no hace diferencia de mí con el resto del elenco en términos de corregir. Nos pasa la mano a todos por igual, o nos regaña a todos por igual. Tengo que pasar la página porque si yo me voy con eso para mi casa perdemos algo más grande”, explicó Calzada, quien también junto a Vega realiza el podcast “Mi pareja favorita”, que se transmite por Molusco TV.

En este proyecto, la madre de dos hijos comparte lo chévere que les va. Aquí les aplica lo mismo, según señala, tienen que separar una cosa de otra porque “él se enoja en serio”. “Realmente entramos en dinámica de diferentes puntos de vista. Nosotros coincidimos en muchas cosas, pero hay tantas en la que somos bien diferentes. Se abre mucho a discusión, pero ninguno lo tomamos personal, hay que pasar la página, eso es parte del show”, añadió.

Todo el elenco de “Adolescente, la obra” se disfruta al máximo la experiencia de los ensayos y el proceso teatral, y lo hace más ameno el hecho de que se consideren familia. Desde la afinidad que se da entre Molusco, Warrington y Maldonado, al trabajar a diario como locutores de SBS, hasta Fragoso, siendo maestra de teatro de Ocean y Paula, con quienes comparte gran parte de su tiempo.

“Nosotros llevamos tantos años trabajando juntos que realmente somos como una familia, nos cuidamos mucho, nos cuidamos mucho en escena y en los ensayos para que todo fluya. A Ocean y Paula los hemos visto crecer desde niñitos y es como si fueran sobrinos de uno de verdad. Más o menos se da esa dinámica familiar de protegerlos, de un poco también darle tips, de cómo o por dónde ir, y cómo esto se hace, con mucho cariño todo”, destacó Naymad.

La evolución de Ocean y Paula en el teatro

Calzada resaltó además el desarrollo de Ocean y Paula en escena versus lo que hacen en el podcast. “Para mí ha sido una sorpresa de verdad porque no es lo mismo hacer YouTube, que tú tienes una espontaneidad, a regirte por el libreto. Me parece que en eso Norwill les ha dado muy buenos talleres. Se están desenvolviendo muy bien, toman iniciativas también, apuntan bien, o sea, están teniendo una formación bien chévere, de verdad que se van a convertir en buenos profesionales si deciden continuar en esto”, argumentó.

A su vez, Fragoso enfatiza en la evolución de sus pupilos, por quienes vela muy de cerca en este proceso, puesto que la manera en la que Vega dirige es abierta.

“No es ese director con ego, que es lo que él diga y punto. Ese no es su caso, aparte de la amistad que nos une. Al contrario, pero yo salvaguardo muy bien mi lugar porque yo soy actriz también en ese sentido y jamás voy a contradecir o hacer algo que el director no diga. Como he sido directora también, no me gusta que me lo hicieran a mí”, explicó la educadora.

Ahora bien, señala que si hay algo que estos dos adolescentes de primera instancia no entienden, esta interviene y pone, como ejemplo, que le dice al director: ‘Vega, ¿lo que tú quieres decir es tal cosa? Ah, pues dale, vamos a trabajarlo desde otro lugar’.

“A Paula y Ocean a veces les digo: ‘Vamos a reforzar, del primer acto, de tal escena, tal escena, y del segundo este. Les escribo, ¿estudiaron? ¿Se leyeron el libreto? ¿Se lo aprendieron? ¿Qué necesitan? Así que sí, hay un proceso de continuidad también y de protección por parte no tan solo de Vega, es de todos los actores que estamos ahí porque las estrellas son los nenes”, puntualizó la comediante.