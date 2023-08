Quienes siguen el podcast “Adolescente” del productor y locutor Jorge Pabón “Molusco” y sus hijos Ocean y Paula Pabón, han descubierto la estrecha, espontánea y divertida relación que la familia posee desde que arrancó el proyecto a principios de año.

Ese descubrir también le aplica al locutor del programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega, quien se ha reencontrado con su hija Paula al afianzar un vínculo inquebrantable que delata que padre e hija experimentan el mejor momento de sus vidas, aun cuando no viven bajo el mismo techo.

El proceso de divorcio de Pabón y Claudia Morales, madre de sus dos hijos, -que se hizo público en abril de este año-, irónicamente, aunque doloroso para todos, ha sido la herramienta para que padre e hija reconecten, establezcan lazos fuertes y pasen mucho tiempo juntos, tanto así que harán su debut en el teatro con la producción “Adolescente, la obra” en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Antes de su separación matrimonial, Molusco reconoció que el tiempo que pasaba en su hogar y con sus hijos era muy limitado. Con Ocean pasaba más tiempo, ya que desde pequeño el joven de 18 años se identificaba con el trabajo de su padre y lo acompañaba a muchas partes. En cambio, Paula tenía mayor afinidad con su madre.

“Con el divorcio y la separación de la mamá de los nenes, irónicamente tengo más comunicación con Paula al trabajar con ella que antes que vivíamos bajo el mismo techo con ella. La veo más ahora que no vivo con ella que cuando vivía con ella. Comparto más con ella, nos comunicamos, compartimos ideas. Ahora tengo un buenos días, que antes no tenía. Antes no existía”, confesó Molusco, mientras sus dos hijos lo observaban con detenimiento y con una expresión de orgullo.

“Antes me levantaba, me iba a la escuela y él estaba durmiendo todavía. Se iba a trabajar. Yo llegaba en la noche por la gimnasia y él estaba trabajando. Nunca nos veíamos cuando vivíamos juntos. Ahora es mejor, digo, no es que sea mejor porque se escucha feo”, añadió Paula, con la sinceridad que la caracteriza, mientras su padre le pide que aclare, porque se “escucha horrible”.

“Este proceso que estamos viviendo tiene un propósito y nos ha ayudado a nosotros a tener una mejor relación de padre e hija”, añadió la joven de 15 años, a quien Pabón describe como “la viejita Paula” ante la madurez de la adolescente.

Molusco enfatizó que el hecho de que Paula tuviese una mayor afinidad con su madre no era una acción que le afectara mucho, ya que “ella emocionalmente está bien y no iba a forzar una relación”.

Productor y locutor Jorge Pabón “Molusco” acompañado de sus hijos Paula y Ocean, quienes estrenarán sy primera producción teatral en conjunto "Adolescentes". (Josian Bruno)

“Al final del día muy dentro de mí me afectaba un poco y no la voy a forzar. Estaba con Ocean y decía el nene es el mío, pero igual la nena sigue siendo mía. La palabra amor existe y la realidad es que se aman distinto”, reveló el locutor.

No obstante, ahora, al haber construido esa nueva conexión con su hija y a su vez integrar a Ocean en los proyectos conjuntos, es algo que Molusco no desea perder ni cambiaría por nada en el mundo.

“Me encanta estar con Paula y estoy feliz de que a raíz de mi profesión ella haya encontrado una esquina en el arte, que por mi trabajo le pueda dar a ella y a Ocean las herramientas de teatro y que Paula se esté encontrando. Al final estuve mucho tiempo fuera del hogar trabajando y logré realmente ser alguien en los medios de comunicación y a su vez hoy son herramientas que le doy a ellos para que ellos puedan ser lo que quieran. Ellos no son ni la mitad de lo tímidos que eran antes y los veo encaminados”, indicó el productor de contenido de su canal “Molusco TV’.

Ocean, por su parte, confirmó que se encuentra feliz de que los tres trabajen juntos en el podcast y que la lección que han adquirido de su padre en el día a día es la disciplina y optar por ignorar los comentarios negativos en las redes sociales.

“Papi siempre ha sido un buen papá. Lo diferente ahora es que como estamos trabajando con él lo vemos más. Siempre ha tenido los mejores consejos y siempre me lo dice: ‘la verdad siempre te la voy a decir yo’”, sostuvo Ocean, quien comienza ahora su etapa de universitario y desea estudiar producción.

Ocean y Paula toman clases de actuación con la actriz y profesora Norwill Fragoso. El martes pasado debutaron en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

Una obra muy real, una comedia muy de ellos

Esa misma dinámica que impera entre padre e hijos, en la que abunda la sinceridad, las discusiones, las diferencias y el amor, es la que llevarán al teatro los días, 2, 3, 9 y 10 de septiembre al Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Adolescente, la obra” es una comedia familiar, escrita y dirigida por Carlos Vega, que presenta las ocurrencias y situaciones cotidianas que vive un padre soltero y cuarentón en su hogar con dos adolescentes.

“La comedia tiene un mensaje muy bonito. Tal y como lo hacen con el podcast que la familia se ha unido a vernos, con esta obra de teatro van a decir vamos a reunirnos como familia y esté mundo está bien cargado… y tenemos que unirnos como familia porque la familia es todo. La familia es la que te apoya y te dice la verdad en la cara. Estamos haciendo esta obra para que todo el mundo vaya. Por eso es familiar y PG. Deben ir para que se rían un poco, porque no todo es lloraera”, mencionó Ocean.

El elenco de la comedia es compuesto por Ali Warrington, Norwill Fragoso, Robert “Fantacuca” Maldonado, Naymed Calzada, Louis Arroyo y Rossana Pabón, quienes se unen para ser pieza fundamental en una velada en la que no faltarán las risas.

Los boletos para “Adolescente, la obra” están disponibles en la plataforma www.molusco.com.