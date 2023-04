El anfitrión del programa radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM, acudió a sus redes sociales esta tarde para anunciar que se divorcia de la madre de sus dos hijos, Claudia Morales, tras 20 años de matrimonio.

“Como saben y conocen siempre he ido de frente y digo las cosas como las pienso y las siente mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder o comunicar, de seguro tenemos en común y saben que para mí lo más importante en mi vida es mi familia”, comenzó Pabón en el breve comunicado.

La separación, el también productor la describió como una “difícil decisión” y agregó que llevarán el proceso con “amabilidad”, “respeto mutuo” y “apoyo” por el bien de sus hijos. Actualmente, Pabón también produce el podcast “Adolescente” junto a Ocean y Paula.

El productor anunció su divorcio a través de un comunicado en sus redes sociales. (Instagram)

“Claudia es una mujer excepcional, es la madre de mis hijos, un gran apoyo para mí y mi carrera y que a pesar de yo ser una figura pública siempre ha cuidado su entorno y privacidad. Al público, a los medios, colegas y amigos les estaré agradecido que en la medida que puedan respeten que ella no es una figura pública y nos permitan pasar este proceso en privacidad”, expuso.

El pasado 11 de marzo, el también actor de 43 años celebró el “Molusco TV: The Concert” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El evento, vendido en su totalidad, fue un despliegue ilustrativo de su evolución como figura conocida de la comedia local a una verdadera fuerza mediática del entretenimiento.